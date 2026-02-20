Dove vedere Milwall-Portsmouth in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Milwall-Portsmouth: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 16:02)

Sfida interessante in Championship tra Millwall e Portsmouth, in programma sabato 21 febbraio alle ore 16:00 nella cornice del The Den. I Lions vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Portsmouth cerca punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa.

Il momento delle due squadre — Il Millwall occupa il terzo posto con 56 punti e arriva alla sfida con grande fiducia. La squadra di Alex Neil ha vinto 6 delle ultime 10 partite di campionato, perdendo soltanto una volta e mostrando solidità soprattutto nella fase difensiva. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 2-1 sul campo dello Sheffield Wednesday, conferma di un gruppo in crescita. Inoltre, i precedenti sorridono ai Lions: 4 vittorie negli ultimi 5 scontri diretti contro il Portsmouth.

Il Portsmouth, diciannovesimo con 36 punti, ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto. Nelle ultime dieci gare ha raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Nell’ultimo turno ha vinto 3-1 contro il Charlton Athletic, dimostrando qualità offensiva ma anche qualche fragilità difensiva. In trasferta servirà una prova di grande attenzione per fermare una delle squadre più solide del campionato.

Le probabili formazioni di Milwall-Portsmouth — Le due squadre dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1. Il Millwall punterà sulla solidità della coppia centrale Cooper-Taylor e sulla spinta offensiva di Langstaff e Coburn, mentre il Portsmouth si affiderà all’esperienza di Bishop in attacco e alla qualità di Devlin e Swift sulla trequarti.

Millwall (4-2-3-1): Crocombe; Crama, Taylor, Cooper, Doughty; De Norre, Mitchell; Azeez, Bannan, Neghli; Coburn.

Portsmouth (4-2-3-1): Schmid; Devlin, Poole, Ogilvie, Swanson; Pack, Adams; Yang, Swift, Alli; Bishop.