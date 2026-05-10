Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 01:00, la Allianz Field ospiterà la sfida valida per la dodicesima giornata di Major League Soccer tra Minnesota United FC e Austin FC, due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MINNESOTA-AUSTIN SU BET365

Dove vedere Minnesota-Austin in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Minnesota-Austin sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

La formazione di casa, il Minnesota United FC, arriva all’appuntamento con 20 punti in classifica e il sesto posto momentaneo. Il percorso fin qui racconta di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, un rendimento che mantiene il club pienamente in corsa per un piazzamento playoff.

Sul fronte offensivo e difensivo, la squadra ha messo a segno 14 gol, ma ne ha incassati 16, segnale di una fase arretrata ancora migliorabile. Proprio la solidità difensiva resta uno degli aspetti su cui il tecnico Cameron Knowles sta lavorando per rendere la squadra più competitiva nella corsa alla post-season.

Negli ultimi cinque incontri, Minnesota ha mostrato segnali incoraggianti, conquistando tre vittorie, l’ultima delle quali arrivata in trasferta contro il Columbus Crew con il punteggio di 3-2. Anche il rendimento casalingo è discreto: 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta all’Allianz Field.

Dall’altra parte c’è un Austin FC in difficoltà, attualmente al diciannovesimo posto con soli 13 punti raccolti. Il bilancio stagionale parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, numeri che fotografano un’annata complicata per la squadra guidata da Nico Estévez.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MINNESOTA-AUSTIN SU BET365