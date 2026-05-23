Minnesota-Salt Lake: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della MLS su Bet365
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Minnesota United e Real Salt Lake si affrontano all’Allianz Field con due percorsi recenti abbastanza diversi ma che si incrociano in un equilibrio già visto negli scontri diretti. Il Minnesota arriva da due sconfitte consecutive in MLS, mentre il Real Salt Lake si presenta con due vittorie di fila e va a caccia del tris per non perdere contatto col gruppo di testa. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Minnesota-Salt Lake: probabili formazioniMinnesota United (4-3-3): Callender Duncan, Boxall, Romero, Duggan, Triantis, Trapp, Pereyra, Markanich, Yeboah, Chancalay.
Real Salt Lake (5-4-1): Cabral, Booth, Yedlin, Glad, Engel, Sanabria, Gozo, Spierings, Caliskan, Hezarkhani, Solans.
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