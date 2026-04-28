Silenzio, tensione e pochi margini: Mirassol-Always Ready, in programma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 00:00, è una partita che si gioca più sugli errori che sulle giocate. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MIRASSOL-ALWAYS READY SU BET365

Dove vedere Mirassol-Always Ready in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Mirassol arriva a questo appuntamento con una doppia faccia. In Libertadores ha dimostrato di potersela giocare, come nella vittoria contro il Lanús, ma appena il livello si alza emergono i limiti, come visto contro la LDU. Il vero problema, però, è il contesto generale. In campionato la squadra è in piena zona retrocessione e questo inevitabilmente pesa anche a livello mentale. Non è una squadra serena, e quando le partite si complicano fatica a reagire. Dal punto di vista tattico, il Mirassol prova a costruire, ma senza grande continuità. Spesso subisce il primo gol e questo cambia completamente il piano gara. Serve più equilibrio, soprattutto nei momenti iniziali. Giocatori come Shaylon e Alesson possono accendere qualcosa, ma serve una prestazione collettiva più solida per restare competitivi.

L’Always Ready arriva con una situazione quasi paradossale. Zero punti in Libertadores, ma sensazioni non totalmente negative. Le due sconfitte di misura contro LDU e Lanús dimostrano che la squadra è rimasta dentro le partite, senza però riuscire a fare il salto. Nel campionato locale, invece, i segnali sono migliori. La squadra ha trovato più continuità e soprattutto ha mostrato una capacità interessante: partire forte. In tre delle ultime quattro partite ha segnato per prima, un dato che può essere decisivo anche qui. Tatticamente è una squadra che preferisce aspettare e colpire, sfruttando gli spazi. Non domina, ma sa essere efficace. Giocatori come Triverio davanti rappresentano un riferimento importante.

Le probabili formazioni di Mirassol-Always Ready

Il Mirassol dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, puntando su Shaylon per collegare il gioco e su Luís come riferimento offensivo.

L’Always Ready risponderà con una struttura compatta, cercando di sfruttare le transizioni con Rambal e Triverio.

Mirassol: Walter; Formiga, Victor, Machado, Reinaldo; Aldo, Denílson; Galeano, Shaylon, Alesson; Luís

Always Ready: Baroja; Hurtado, Rodriguez, Gómez, Suarez; Cuellar; Nava, Lima, Saucedo, Rambal; Triverio.

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