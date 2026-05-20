Mirassol-Fluminense: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirao su Bet365
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Mirassol–Fluminense è la gara valida per la 17ª giornata del Campeonato Brasileiro Série A. I padroni di casa arrivano con la necessità di fare punti pesanti in ottica salvezza, mentre il Fluminense si presenta con l’obiettivo di restare pienamente in corsa ai vertici della classifica e confermare il proprio momento positivo tra campionato e coppe, in una sfida che mette di fronte esigenze e ambizioni completamente diverse. Guarda ora il match di Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Mirassol-Fluminense: probabili formazioniMirassol (4-2-3-1): Walter; Borges, Victor, Machado, Reinaldo; Aldo, Denilson; Alesson, Shaylon, Eduardo; Carioca. Allenatore: Rafael Guanaes
Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Guga, Ignacio, Freytes, Arana; Nonato, Hércules; Canobbio, Acosta, Savarino; John Kennedy. Allenatore: Lusi Zubeldia
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