Mirassol-Fluminense: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirao su Bet365

Vincenzo Bellino
Fluminense Corinthias

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Domenica 24 maggio 2026, allo Estádio José Maria de Campos Maia, va in scena Mirassol–Fluminense, sfida valida per la 17ª giornata del Brasileirao. Da una parte i padroni di casa cercano punti salvezza, dall’altra gli ospiti vogliono restare agganciati alla corsa al vertice. Guarda ora il match di Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Fluminense v Chapecoense - Brasileirao 2026

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Qui Mirassol

Il Mirassol di Rafael Guanaes arriva da una situazione pesante in classifica, essendo penultimo con 13 punti. Anche il suo recente percorso è stato altalenante: dopo la vittoria per 2-1 contro il Corinthians, sono arrivati il pareggio per 1-1 contro la Chapecoense e la sconfitta per 3-1 in trasferta contro l’Atlético-MG.

Qui Fluminense

Il Fluminense di Luis Zubeldía si presenta dopo il successo in Copa Libertadores contro il Bolívar per 2-1 e con un percorso in campionato che lo vede al terzo posto con 30 punti raccolti in 16 giornate, a un solo punto dal Flamengo e a quattro dal Palmeiras capolista.

Mirassol-Fluminense: probabili formazioni

Mirassol (4-2-3-1): Walter; Borges, Victor, Machado, Reinaldo; Aldo, Denilson; Alesson, Shaylon, Eduardo; Carioca. Allenatore: Rafael Guanaes

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Guga, Ignacio, Freytes, Arana; Nonato, Hércules; Canobbio, Acosta, Savarino; John Kennedy. Allenatore: Lusi Zubeldia

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