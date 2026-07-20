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La UEFA Champions League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Mjällby-Lincoln Red Imps, in programma martedì 21 luglio alle ore 18:00. Per la formazione svedese si tratta dell'esordio assoluto in questa edizione del torneo, mentre i campioni di Gibilterra arrivano dopo aver superato il primo turno eliminando l'Inter Club d'Escaldes con un successo complessivo per 4-2.
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Il Mjällby vuole sfruttare il fattore campoIl Mjällby si presenta a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver conquistato l'accesso ai preliminari di Champions League grazie all'ottima stagione disputata in patria. La squadra svedese proverà a sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto e arrivare alla trasferta di Gibilterra con un vantaggio importante.
Davanti ai propri tifosi il Mjällby cercherà di imporre ritmo e intensità fin dai primi minuti, consapevole dell'importanza di ottenere un risultato positivo nella gara d'andata.
Il Lincoln Red Imps sogna un'altra impresaIl Lincoln Red Imps è ormai una presenza abituale nelle competizioni europee e arriva a questa sfida dopo aver superato il primo turno preliminare. La formazione gibilterrina proverà a confermare la propria crescita internazionale, cercando un risultato utile in trasferta per giocarsi la qualificazione nel match di ritorno.
Gli ospiti punteranno sulla propria esperienza europea e sulla capacità di colpire in ripartenza contro un avversario che partirà con i favori del pronostico.
Il momento delle due squadreIl Mjällby vuole iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino europeo e sa che una vittoria nella gara d'andata potrebbe rappresentare un passo importante verso il passaggio del turno.
Il Lincoln Red Imps, invece, cercherà di limitare i rischi e di tornare a casa con un risultato che lasci aperto il discorso qualificazione in vista della sfida di ritorno.
Le probabili formazioni di Mjällby-Lincoln Red ImpsLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel turno successivo dei preliminari di Champions League.
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