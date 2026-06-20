La sfida di tennis tra Aljaž Molčan e Branko Šeško è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca e si gioca sabato 20 giugno alle ore 11:00. Un incontro interessante tra due giocatori pronti a lottare per accedere al turno decisivo delle qualificazioni del torneo sull’erba spagnola. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Molčan arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la propria esperienza nel circuito e la capacità di gestire bene gli scambi da fondo campo. Lo sloveno proverà a imporre ordine e continuità nel suo gioco.

Il Šeško, invece, cercherà di mettere in campo aggressività e intensità, provando a sorprendere l’avversario con un approccio più diretto e coraggioso, soprattutto nei primi colpi dello scambio.

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Il momento dei due tennisti

Molčan proverà a controllare il ritmo dello scambio con solidità e continuità.

Šeško cercherà invece di essere aggressivo e di accorciare i punti per mettere pressione all’avversario.

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