La Ligue 1 propone uno scontro diretto pesantissimo in zona Europa: Monaco-Lille, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il Monaco, sesto a 54 punti, vuole agganciare il treno europeo, mentre il Lille, quarto a 57 punti, difende una posizione che vale le competizioni continentali. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Sébastien Pocognoli, si presenta con un 3-4-2-1 offensivo e tecnico, basato su qualità tra le linee e velocità nel reparto avanzato. Minamino e Ansu Fati agiranno alle spalle di Balogun, con l’obiettivo di creare superiorità e occasioni.

Il Lille, allenato da Bruno Genesio, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato e solido, che punta su organizzazione e verticalità. Haraldsson e Fernandez daranno supporto a Giroud, riferimento offensivo e uomo chiave nell’area di rigore.

Le probabili formazioni di Monaco-Lille

Ci si attende una gara ad alta intensità e dal grande valore tecnico, con entrambe le squadre alla ricerca di punti decisivi per l’Europa. Il Monaco proverà a spingere sfruttando il talento offensivo, mentre il Lille cercherà compattezza e cinismo.

Monaco (3-4-2-1): Kohn, Kehrer, Salisu, Mawissa, Diatta, Coulibaly, Golovin, Ouattara, Minamino, Ansu Fati, Balogun. Allenatore: Sébastien Pocognoli

Lille (4-2-3-1): Ozer, Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud, André, Bouaddi, Correia, Haraldsson, Fernandez, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio

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