Lo stadio Vito Simone Veneziani apre le porte a una sfida che mette di fronte SS Monopoli 1966 e Catania, due squadre chiamate a reagire dopo una prima giornata negativa. Il confronto, valido per la seconda giornata di Serie C, girone C, mette infatti in palio punti importanti per entrambe le formazioni, ancora ferme a quota zero in classifica. VEDI MONOPOLI-CATANIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Monopoli-Catania: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio Vito Simone Veneziani, casa del Monopoli. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Monopoli-Catania

Monopoli-Catania Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Vito Simone Veneziani

Vito Simone Veneziani Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Entrambe le squadre arrivano alla seconda giornata senza punti. Il Monopoli è stato sconfitto per 1-0 dal Team Altamura, mentre il Catania ha perso 2-1 in casa contro l'Inter II.

Il confronto assume quindi un peso importante per il morale di entrambe le formazioni. Chi riuscirà a conquistare i tre punti potrà infatti dare una prima svolta al proprio campionato e lasciarsi alle spalle la sconfitta dell'esordio.

Il momento del Monopoli

Il Monopoli ha iniziato la stagione con una sconfitta di misura contro il Team Altamura. Lo 0-1 ha lasciato la formazione di Alberto Colombo senza punti e attualmente al sedicesimo posto della classifica.

Uno degli aspetti sui quali lavorare maggiormente riguarda la fase offensiva. Il Monopoli non è infatti riuscito a trovare la via del gol nella prima giornata e dovrà migliorare la propria incisività negli ultimi metri per poter sfruttare il fattore campo.

La gara contro il Catania rappresenta un'occasione importante per reagire immediatamente. I pugliesi potranno contare sul sostegno del pubblico del Vito Simone Veneziani e sulla necessità di muovere la classifica.

Colombo dovrà quindi trovare le soluzioni giuste per aumentare la pericolosità della propria squadra, evitando al tempo stesso di concedere agli avversari occasioni semplici.

Il precedente più recente non sorride al Monopoli: il Catania ha infatti vinto 2-1 nell'ultima sfida disputata in casa dei pugliesi. Un dato che rende ancora più importante la ricerca di una prestazione convincente.

Il momento del Catania

Il Catania arriva alla sfida dopo la sconfitta interna per 2-1 contro l'Inter II. La formazione di Emilio Longo ha quindi iniziato il campionato con zero punti e dovrà cercare di reagire immediatamente nella trasferta di Monopoli.

Il problema principale emerso nella prima giornata riguarda la fase difensiva. I rossazzurri hanno infatti concesso due reti e dovranno trovare maggiore equilibrio per evitare di ripetere gli stessi errori.

Dall'altra parte, il Catania può guardare con fiducia ai precedenti recenti contro il Monopoli. Negli ultimi cinque confronti diretti, gli etnei hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, rimanendo quindi imbattuti.

Anche l'ultimo confronto ha sorriso al Catania, vittorioso per 2-1 in trasferta. La squadra di Longo potrà dunque contare anche sulla fiducia derivante da una tradizione recente particolarmente favorevole.

La trasferta del Vito Simone Veneziani sarà però un test importante. Il Catania dovrà migliorare la propria tenuta difensiva e trasformare il predominio nei precedenti in una prestazione concreta per conquistare i primi tre punti della stagione.