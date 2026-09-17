Undici gol subiti in quattro giornate raccontano soltanto una parte del problema. Ivan Jurić, alla vigilia della quinta giornata, ha indicato un altro numero: appena 17 conclusioni concesse agli avversari. Il Monza produce, limita spesso il numero dei tiri rivali, ma quando concede paga quasi sempre. È dentro questa contraddizione che nasce l'anticipo del venerdì. Monza-Sassuolo, in programma il 18 settembre alle 20:45, aprirà la quinta giornata di Serie A mettendo di fronte la squadra con appena un punto in classifica e una delle formazioni più euforiche del momento. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I neroverdi arrivano infatti dal 3-2 contro la Juventus, deciso al 94' da Vasilije Adžić dopo una partita folle. Il Monza, invece, deve cancellare il 3-2 subito a Lecce e soprattutto trovare ciò che ancora gli manca: la prima vittoria in campionato. Due squadre separate da sei punti e, almeno alla vigilia, da stati d'animo completamente differenti. Prima che la partita abbia inizio, puoi dare uno sguardo anche agli altri eventi sportivi disponibili: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI LE DIRETTE DEL MOMENTO, CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA E SCEGLI L’EVENTO CHE VUOI SEGUIRE oppure VAI SU VINCITÙ E VERIFICA GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI IN DIRETTA.

Monza-Sassuolo tra DAZN e Sky: dove vedere l'anticipo

La partita sarà una delle tre gare della quinta giornata disponibili anche su Sky, oltre alla copertura garantita da DAZN. Su Sky, Monza-Sassuolo sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. In streaming sarà possibile seguirla attraverso NOW e Sky Go, mentre gli abbonati DAZN potranno vedere l'incontro tramite l'app della piattaforma. Calcio d'inizio fissato alle 20:45. Per quanto riguarda Sky, la telecronaca sarà di Federico Botti con Massimo Gobbi al commento tecnico. A bordocampo ci saranno Ilaria Alesso e Marco Nosotti.

SCOPRI IL PRONOSTICO COMPLETO DI MONZA-SASSUOLO SU 123SCOMMESSE

Il Monza gioca, crea, ma continua a pagare ogni errore

Un punto dopo quattro giornate obbliga inevitabilmente a guardare la classifica, ma Jurić continua a vedere qualcosa di differente nelle prestazioni della propria squadra. Il Monza non è rimasto semplicemente ad aspettare gli avversari. Ha cercato di giocare con aggressività, ha prodotto occasioni e in diverse fasi delle partite è riuscito a portare sul campo i principi richiesti dall'allenatore. I risultati, però, raccontano altro.

Tre sconfitte nelle prime quattro giornate hanno trascinato i brianzoli nelle zone più basse della classifica e il 3-2 subito a Lecce ha riportato in primo piano soprattutto le difficoltà difensive. Jurić ha insistito proprio su questo aspetto alla vigilia: secondo il tecnico, il problema non è tanto la quantità delle opportunità concesse quanto la facilità con cui gli avversari riescono a trasformarle in gol. Il dato degli 11 gol incassati su 17 tiri concessi fotografa una squadra che sta pagando praticamente ogni errore. Contro il Lecce è mancata soprattutto quella cattiveria dentro l'area che l'allenatore pretende dai propri difensori.

E contro il Sassuolo il margine d'errore sarà ancora più ridotto. Berardi e Laurienté possono punire qualsiasi spazio, mentre la mobilità di Esposito obbligherà i centrali biancorossi a scegliere continuamente se seguirlo oppure proteggere la profondità. Ma il Monza non può limitarsi a pensare a come difendere. Colpani rimane uno degli uomini attraverso cui può cambiare ritmo negli ultimi metri, mentre Folorunsho può garantire fisicità e inserimenti da centrocampo. Jurić avrà bisogno anche dell'energia degli esterni per costringere il Sassuolo ad abbassarsi e impedirgli di sviluppare con tranquillità le proprie transizioni. La classifica comincia già a rendere ogni occasione pesante. Battere il Sassuolo significherebbe non soltanto trovare finalmente i tre punti, ma cambiare completamente il significato delle prime settimane di campionato.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Kieron Bowie dell’US Sassuolo festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium - Città del Tricolore il 13 settembre 2026 a Reggio nell’Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il Sassuolo deve scendere dalla giostra della Juventus

Domenica sera il Mapei Stadium ha vissuto una partita che sembrava non voler finire. Il Sassuolo ha battuto la Juventus 3-2, ma per riuscirci ha dovuto vincere praticamente due volte. Dopo essere passato in vantaggio, ha visto i bianconeri rientrare. Nel finale è arrivato il nuovo sorpasso neroverde, seguito ancora dal pareggio juventino al 91'. Sembrava finita. Poi, al 94', Vasilije Adžić ha segnato proprio contro il club proprietario del suo cartellino e ha consegnato ad Alberto Aquilani una vittoria destinata inevitabilmente a lasciare entusiasmo.

Il Sassuolo è così salito a sette punti, dando continuità a un avvio nel quale la squadra ha già mostrato una precisa identità offensiva. Adesso arriva però una prova completamente diversa. Contro la Juventus adrenalina e concentrazione vengono quasi naturalmente. A Monza, contro l'ultima della classe e appena cinque giorni dopo una vittoria così emozionante, Aquilani dovrà capire soprattutto quanto sia già matura mentalmente la sua squadra. È questo il vero esame del Brianteo. Trasformare l'impresa in continuità.

Caricamento post Instagram...

La chiave può essere sulle corsie

La partita promette duelli particolarmente interessanti sugli esterni. Jurić chiede tradizionalmente grande aggressività e coraggio nell'occupazione delle fasce. Birindelli e Bakoune dovranno quindi accompagnare l'azione, ma ogni avanzata può contemporaneamente lasciare spazio alle ripartenze del Sassuolo. Ed è esattamente lì che Aquilani possiede alcune delle armi più pericolose. Berardi e Laurienté possono attaccare rapidamente lo spazio e costringere la linea difensiva del Monza a correre verso la propria porta.

A centrocampo la fisicità di Folorunsho dovrà confrontarsi con l'esperienza di Matic e con gli inserimenti di Thorstvedt. Il Monza potrebbe invece cercare Colpani tra le linee per costringere uno dei centrocampisti neroverdi ad abbassarsi e creare spazio per gli inserimenti. Più la partita resterà ordinata, più Jurić potrà provare a controllarla. Se invece diventerà un continuo scambio di transizioni, il Sassuolo avrà giocatori particolarmente adatti a quel tipo di calcio.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Ricardo Mangas dell’AC Monza festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

Jurić dovrebbe confermare Törnqvist tra i pali. Davanti a lui spazio a Kouadio, Lucchesi e Carboni, con Birindelli e Bakoune chiamati a lavorare sulle due corsie. Akinsanmiro e Folorunsho agiranno nella zona centrale, mentre Colpani e Robinson dovrebbero sostenere Varela.

Aquilani dovrebbe rispondere con Muric in porta. Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen e Doig formeranno la linea difensiva, mentre Lipani, Matic e Thorstvedt comporranno il centrocampo. Davanti spazio al tridente formato da Berardi, Esposito e Laurienté.

MONZA: Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Bakoune; Colpani, Robinson; Varela. Allenatore: Jurić.

SASSUOLO: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

Monza-Sassuolo: orario, TV e streaming

Partita: Monza-Sassuolo

Competizione: Serie A 2026/27

Giornata: 5ª

Data: venerdì 18 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Brianteo, Monza

Diretta TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Telecronaca Sky: Federico Botti