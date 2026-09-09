Benfica che fa visita al Moreirense nel recupero della terza giornata di Liga. La prossima settimana le Aquile esordiranno in Europa League contro il Milan a San Siro. VEDI MOREIRENSE-BENFICA IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La squadra di Marco Silva è ancora imbattuta dopo quattro turni e in caso di successo aggancerebbe al secondo posto i rivali cittadini dello Sporting Lisbona. Padroni di casa, invece, fin qui troppo altalenanti: una sola vittoria, un pari e due sconfitte. Urge un cambio di marcia, ma i precedenti col Benfica non sorridono. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI MOREIRENSE-BENFICA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta. Non c'è solo la Champions League , in serata scenderà in campo anche ilche fa visita alnel recupero della terza giornata di. La prossima settimana le Aquile esordiranno incontro ila San Siro.La squadra diè ancora imbattuta dopo quattro turni e in caso di successo aggancerebbe al secondo posto i rivali cittadini dello, invece, fin qui troppo altalenanti: una sola vittoria, un pari e due sconfitte. Urge un cambio di marcia, ma i precedenti colnon sorridono. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su, su, mentre. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Moreirense-Benfica in diretta TV e streaming

Moreirense-Benfica, match valido per la terza giornata di Liga Portugal (Serie A portoghese), in programma mercoledì 9 settembre alle ore 21:45 al Parque Joaquim de Almeida Freitas sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. In alternativa i telespettatori potranno seguirla anche in streaming sull'app di DAZN, disponibile su PC, tablet e smartphone.

Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra il Moreirense e il Benfica è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga Portugal e cercare Moreirense-Benfica tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Rui Costa, presidente del Benfica (Foto di Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Come accedere allo streaming di Moreirense-Benfica

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga Portugal; cercare Moreirense-Benfica tra le partite di mercoledì 9 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Moreirense-Benfica: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre 2026 al Parque Joaquim de Almeida Freitas di Moreira de Conogos. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche in streaming tramite l'app di Dazn.

Partita: Moreirense-Benfica

Competizione: Liga Portugal (Serie A portoghese)

Liga Portugal (Serie A portoghese) Data: mercoledì 9 settembre 2026

mercoledì 9 settembre 2026 Orario: 21:45

21:45 Stadio: Parque Joaquim de Almeida Freitas

Diretta TV: Dazn

Dazn Streaming verificato: Dazn, Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Moreirense

Ilarriva alla sfida con quattro punti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La squadra ha mostrato una certa alternanza di rendimento e soprattutto qualche problema in fase difensiva, cone una sola partita senza incassare reti.

Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta per 1-2 contro il Porto; in casa, invece, l’unico precedente stagionale è il 2-2 contro il Braga. Il momento quindi non è negativo in termini assoluti, ma il Moreirense arriva all’appuntamento senza quella solidità difensiva necessaria per affrontare un avversario che finora ha segnato con grande continuità.

Qui Benfica

Il Benfica arriva decisamente meglio: è, con tre vittorie e un pareggio, e ha raccoltoconsiderando anche le qualificazioni di Europa League. In Primeira Liga ha segnato, mentre nelle due trasferte disputate ha ottenuto due vittorie realizzando

L’ultima gara ha confermato il momento positivo, con il 3-0 sul campo del Marítimo. Anche sul piano realizzativo il Benfica è particolarmente continuo: nelle quattro giornate ha trovato il gol in entrambi i tempi, arrivando alla sfida con il Moreirense in una condizione nettamente più convincente.

Probabili formazioni di Moreirense-Benfica

Moreirense (3-4-2-1): Ferreira; Batista, Maracas, Kiko; Pinto, Landerson, Mendonca, John; Stjepanovic, Joao Veloso; Duville-Parsemain. Allenatore: Vasco Botelho da Costa

Benfica (4-2-3-1): Soares; Banjaqui, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. Allenatore: Marco Silva