Moreirense-Benfica, recupero della terza giornata di Liga Portugal: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e Streaming Gratis della Serie A portoghese.
Dove vedere Moreirense-Benfica in diretta TV e streaming
Moreirense-Benfica, match valido per la terza giornata di Liga Portugal (Serie A portoghese), in programma mercoledì 9 settembre alle ore 21:45 al Parque Joaquim de Almeida Freitas sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. In alternativa i telespettatori potranno seguirla anche in streaming sull'app di DAZN, disponibile su PC, tablet e smartphone.
Un'ulteriore possibilità di guardare la sfida tra il Moreirense e il Benfica è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga Portugal e cercare Moreirense-Benfica tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Moreirense-BenficaPer cercare Moreirense-Benfica nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Liga Portugal;
- cercare Moreirense-Benfica tra le partite di mercoledì 9 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Moreirense-Benfica: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre 2026 al Parque Joaquim de Almeida Freitas di Moreira de Conogos. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn. I telespettatori potranno seguire l'andamento del match anche in streaming tramite l'app di Dazn.
- Partita: Moreirense-Benfica
- Competizione: Liga Portugal (Serie A portoghese)
- Data: mercoledì 9 settembre 2026
- Orario: 21:45
- Stadio: Parque Joaquim de Almeida Freitas
- Diretta TV: Dazn
- Streaming verificato: Dazn, Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui MoreirenseIl Moreirense arriva alla sfida con quattro punti nelle prime quattro giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La squadra ha mostrato una certa alternanza di rendimento e soprattutto qualche problema in fase difensiva, con 8 gol subiti e una sola partita senza incassare reti.
Nell’ultima uscita è arrivata la sconfitta per 1-2 contro il Porto; in casa, invece, l’unico precedente stagionale è il 2-2 contro il Braga. Il momento quindi non è negativo in termini assoluti, ma il Moreirense arriva all’appuntamento senza quella solidità difensiva necessaria per affrontare un avversario che finora ha segnato con grande continuità.
Qui BenficaIl Benfica arriva decisamente meglio: è imbattuto in campionato, con tre vittorie e un pareggio, e ha raccolto cinque vittorie consecutive considerando anche le qualificazioni di Europa League. In Primeira Liga ha segnato 14 gol subendone appena 3, mentre nelle due trasferte disputate ha ottenuto due vittorie realizzando 10 reti senza subirne alcuna.
L’ultima gara ha confermato il momento positivo, con il 3-0 sul campo del Marítimo. Anche sul piano realizzativo il Benfica è particolarmente continuo: nelle quattro giornate ha trovato il gol in entrambi i tempi, arrivando alla sfida con il Moreirense in una condizione nettamente più convincente.
Probabili formazioni di Moreirense-BenficaMoreirense (3-4-2-1): Ferreira; Batista, Maracas, Kiko; Pinto, Landerson, Mendonca, John; Stjepanovic, Joao Veloso; Duville-Parsemain. Allenatore: Vasco Botelho da Costa
Benfica (4-2-3-1): Soares; Banjaqui, Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. Allenatore: Marco Silva
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