Oltre a Barcellona-Feyenoord, alle 18:45 scenderanno in campo anche Stoccarda e Viking. Padroni di casa reduci dal successo in campionato col Colonia, ospiti bloccati sull'1-1 dal Sandefjord, ma distanti soltanto tre punti dal Bodo/Glimt. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La compagine teutonica oltre a confermarsi in Bundesliga, proverà a dire la propria anche in campo internazionale, migliorando il piazzamento dello scorso anno, quando uscì nella fase campionato. Ospiti sulle ali dell'entusiasmo e con tanta voglia di stupire nella prima Champions League della loro storia. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Stoccarda-Viking in TV e streaming

Stoccarda-Viking si gioca mercoledì 9 settembre alle ore 18:45 alla MHP Arena di Stoccarda ed è valida per il primo turno della League Phase della Champions League 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 254. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky Go e di Now TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Deniz Undav, attaccante dello Stoccarda (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Qui Stoccarda

Loha iniziato la nuova stagione con risultati che raccontano una squadra ancora alla ricerca della massima continuità. Il percorso ufficiale è partito con il netto successo in Coppa di Germania contro l'Hansa Rostock, seguito però dal pesanteall'esordio in Bundesliga.

La reazione è stata immediata e convincente: nel turno successivo è arrivato il 4-1 interno contro il Colonia, un risultato che ha restituito fiducia alla formazione di Hoeness prima dell'esordio europeo. Il quarto posto conquistato nella scorsa Bundesliga certifica comunque il livello raggiunto dalla squadra, che può contare su una struttura offensiva con Fuhrich, Undav ed El Khannouss alle spalle di Pejcinovic.

Qui Viking

Ilarriva alla trasferta di Stoccarda con il vantaggio di avere già accumulato una lunga serie di partite ufficiali. Il campionato norvegese è infatti arrivato alla 19ª giornata e la squadra di Stavanger occupa il, a soli tre punti dal Bodo/Glimt capolista.

Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 sul campo del Sandefjord, ma il dato più significativo resta il percorso europeo: il Viking ha eliminato la Dinamo Zagabria nei playoff, superando un ostacolo di grande spessore e conquistando la prima storica qualificazione in Champions League. Un grande risultato per il calcio norvegese che riesce a portare due squadre (Viking e Bodo) nella fase finale della massima competizione europea. Non succedeva dal 1999 con Molde e Rosenborg.

Stoccarda-Viking, probabili formazioni

: Bredlow; Vagnoman, Jelitsch, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Promel; Fuhrich, Undav, El Khannouss; Pejcinovic.: Sebastian Hoeness.

Viking FK (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Daland, Auklend; Bell, Askildsen, Moi; Bjordal, Christiansen, Tripic. Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim e Mortens Jensen.

Le chiavi di Stoccarda-Viking

La principale chiave della sfida potrebbe essere il modo in cui ilriuscirà a gestire la pressione dello, soprattutto considerando la propensione dei tedeschi ad attaccare con tanti uomini e i. Proprio l'atteggiamento offensivo della squadra di Hoeness potrebbe però lasciare spazi interessanti alle ripartenze norvegesi, conriferimento centrale echiamati ad attaccare la profondità.

Il Viking ha già dimostrato contro la Dinamo Zagabria di saper reagire anche nelle situazioni di difficoltà, ma dovrà limitare gli errori nella propria metà campo e reggere l'impatto del ritmo tedesco. Per lo Stoccarda, invece, sarà fondamentale non concedere quelle transizioni che potrebbero permettere agli ospiti di sfruttare gli spazi: il divario tecnico è evidente, ma l'intensità e il ritmo-partita del Viking, già nel pieno della stagione, possono rappresentare un'insidia concreta.

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Stoccarda-Viking: data, orario e canali