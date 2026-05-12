Il campionato scozzese propone una sfida affascinante tra Motherwell-Celtic, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. Il Celtic vuole confermare la propria superiorità anche in questa fase finale della stagione, mentre il Motherwell proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più forti del campionato. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Jens Askou, si presenta con un 4-2-3-1 compatto e organizzato. Hendry sarà il riferimento offensivo, con Charles-Cook e Slattery pronti a supportare la manovra offensiva e a sfruttare eventuali spazi.

Il Celtic, guidato da Wilfried Nancy, risponde con un 3-4-3 offensivo e tecnico, basato su possesso palla, intensità e qualità negli ultimi metri. Maeda guiderà l’attacco insieme a Kenny e Hatate, mentre McGregor avrà il compito di gestire tempi e costruzione.

Le probabili formazioni di Motherwell-Celtic

Ci si attende una partita con il Celtic pronto a prendere il controllo del gioco sin dai primi minuti, mentre il Motherwell proverà a difendersi con ordine e ripartire rapidamente. In gare di questo tipo, la qualità individuale e la gestione del ritmo possono fare la differenza.

Motherwell (4-2-3-1): Ward, Longelo, Welsh, McGinn, Koutroumbis, Watt, Fadinger, Slattery, Just, Charles-Cook, Hendry. Allenatore: Jens Askou

Celtic (3-4-3): Schmeichel, Ralston, Trusty, Tierney, Hyun-Jun, McGregor, Bernando, McCowan, Hatate, Kenny, Maeda. Allenatore: Wilfried Nancy

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