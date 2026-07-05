Karolina Muchova sfida Barbora Krejcikova, in palio c'è un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Due tenniste accomunate da un bagaglio tecnico di altissimo livello, capaci di interpretare l'erba con grande varietà di colpi e soluzioni tattiche. Non sarà una sfida basata solo sulla potenza, ma un confronto fatto di cambi di ritmo, discese a rete, slice e grande intelligenza tattica. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Muchova

Karolina Muchova si presenta agli ottavi dopo una prima settimana praticamente perfetta. La ceca non ha ancora ceduto nemmeno un set e ha sempre dato la sensazione di avere il controllo delle partite, alternando aggressività e grande qualità nelle variazioni di gioco.

Dopo aver superato senza difficoltà Anastasia Zakharova e Shuai Zhang, ha chiuso il suo percorso nei sedicesimi contro Mananchaya Sawangkaew, imponendosi anche nel tie-break del secondo set grazie a una gestione impeccabile dei punti più importanti. Arriva quindi a questo appuntamento con grande fiducia e con un dispendio di energie piuttosto contenuto.

Primo turno: vittoria contro Anastasia Zakharova per 6-3, 6-2.

vittoria contro Anastasia Zakharova per 6-3, 6-2. Secondo turno: vittoria contro Shuai Zhang per 6-3, 6-2.

vittoria contro Shuai Zhang per 6-3, 6-2. Terzo turno: vittoria contro Mananchaya Sawangkaew per 6-2, 7-6(1).

Qui Krejcikova

Barbora Krejcikova ha raggiunto gli ottavi con un cammino più impegnativo, nel quale ha dovuto mettere in mostra tutta la sua esperienza. Dopo un esordio convincente contro Hannah Klugman, il vero banco di prova è arrivato al secondo turno contro Mirra Andreeva, superata in rimonta al termine di una sfida molto combattuta.

Nel turno successivo ha regolato la connazionale Nikola Bartunkova in due set, pur dovendo lottare soprattutto nel secondo parziale. Il suo percorso racconta di una giocatrice capace di alzare il livello nei momenti decisivi, anche se con qualche energia spesa in più rispetto alla sua avversaria.

Primo turno: vittoria contro Hannah Klugman per 6-1, 6-4.

vittoria contro Hannah Klugman per 6-1, 6-4. Secondo turno: vittoria contro Mirra Andreeva per 4-6, 7-5, 6-4.

vittoria contro Mirra Andreeva per 4-6, 7-5, 6-4. Terzo turno: vittoria contro Nikola Bartunkova per 6-3, 7-5.

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