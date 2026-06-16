Gli ottavi di finale dell'ATP di Londra propongono una sfida inedita tra Brandon Nakashima e Ignacio Buse, in programma il 17 giugno sui prestigiosi campi in erba del Queen's Club. In palio c'è un posto nei quarti di finale di uno dei tornei più importanti della stagione sull'erba, ultimo banco di prova prima di Wimbledon.

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Il momento dei due tennisti

Brandon Nakashima arriva all'appuntamento con i favori del pronostico. Lo statunitense ha dimostrato negli ultimi anni di trovarsi particolarmente a proprio agio sull'erba, superficie che valorizza il suo servizio, la solidità da fondo campo e la capacità di gestire gli scambi rapidi. Il torneo londinese rappresenta un'occasione importante per accumulare fiducia e proseguire il percorso di avvicinamento allo Slam britannico.

Dall'altra parte della rete ci sarà Ignacio Buse, giovane tennista peruviano che continua a crescere nel circuito maggiore. Per lui gli ottavi di finale rappresentano un'opportunità prestigiosa per confrontarsi con un avversario di maggiore esperienza e misurare il proprio livello su una superficie che richiede grande precisione e aggressività.

Dal punto di vista tecnico, Nakashima proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi game, sfruttando un servizio particolarmente efficace sull'erba e la capacità di prendere rapidamente il controllo dello scambio. Buse, invece, cercherà di rispondere con intensità e continuità, puntando a sfruttare ogni occasione per mettere pressione allo statunitense.

La sfida sarà anche il primo confronto ufficiale tra i due giocatori. Brandon Nakashima e Ignacio Buse non si sono mai affrontati in carriera, motivo per cui non esistono precedenti in grado di fornire indicazioni sull'andamento del match. L'assenza di uno storico rende il confronto ancora più interessante dal punto di vista tattico.

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