Il Mondiale che ci piace! Due tifosi di Marocco e Scozia si cambiano la maglia a fine partita

La sfida di tennis tra Brandon Nakashima e Jack Draper è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca lunedì 22 giugno alle ore 11:00. Un incontro di altissimo livello tra due dei migliori interpreti del tennis su erba, con in palio un posto negli ottavi di finale del torneo britannico. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Nakashima arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. L’americano è uno dei giocatori più efficaci sull’erba grazie a un tennis pulito, a un servizio molto affidabile e a una notevole capacità di prendere il controllo degli scambi con il rovescio.

Il Draper, invece, si presenta davanti al pubblico di casa con grandi ambizioni. Il britannico è uno dei protagonisti della stagione e può contare su un gioco estremamente aggressivo, un servizio potente e una grande fiducia nei propri mezzi.

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Il momento dei due tennisti

Nakashima proverà a sfruttare la sua grande solidità da fondo campo e la capacità di gestire bene gli scambi rapidi sull’erba.

Draper cercherà invece di imporre la propria potenza e di sfruttare il sostegno del pubblico britannico per indirizzare il match fin dalle prime battute.

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