Lo streaming gratis della gara Nancy-Annecy: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 08:36)

La Ligue 2 propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Nancy-Annecy, in programma venerdì 17 aprile alle ore 20:30. Il Nancy, quindicesimo con 30 punti, è alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre l’Annecy, ottavo a quota 43 punti, punta a restare agganciato alla zona playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Nancy, allenato da Pablo Correa, si presenta con un 4-5-1 molto compatto, puntando su densità a centrocampo e ripartenze rapide. Ouotro sarà il riferimento offensivo, chiamato a sfruttare le occasioni e a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 30 punti, i padroni di casa cercano un risultato utile per guadagnare fiducia e allontanarsi dalla zona pericolosa.

L’Annecy, guidato da Laurent Guyot, risponde con un 4-1-4-1 che punta su equilibrio e organizzazione. Toure agirà da unica punta, supportato da un centrocampo dinamico pronto ad accompagnare l’azione offensiva. Con 43 punti, gli ospiti cercano continuità per restare in corsa per un piazzamento nei playoff.

Le probabili formazioni di Nancy-Annecy — Ci si aspetta una partita equilibrata, con il Nancy pronto a difendersi con ordine e a colpire in contropiede, mentre l’Annecy proverà a gestire il possesso e a costruire gioco con pazienza. La capacità di sfruttare le occasioni e la gestione dei momenti chiave saranno determinanti per l’esito del match.

Nancy (4-5-1): Basillo, Julloux, Nahounou, Saint-Ruf, Mendy, Experience, Evans, Cazim Suljic, Bouriaud, Fdaouch, Ouotro. Allenatore: Pablo Correa

Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot