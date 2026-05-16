Caos nel Derby di Praga! Invasione degli ultras dello Slavia: aggrediti tifosi e giocatori ospiti

La Ligue 1 propone la sfida tra Nantes-Tolosa, in programma domenica 17 maggio alle ore 21:00. I padroni di casa sono diciassettesimi a 23 punti e cercano una vittoria fondamentale in chiave salvezza, mentre il Tolosa, decimo a 41 punti, vuole chiudere la stagione nella parte sinistra della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO FRANCESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, guidato da Luis Castro, si presenta con un 4-3-3 offensivo ma chiamato a ritrovare solidità difensiva. Abline, Mohamed e Guirassy formeranno il tridente offensivo con l’obiettivo di sfruttare velocità e profondità.

Il Tolosa, allenato da Carles Martinez, risponde con un 3-4-2-1 dinamico e organizzato. Emersonn sarà il riferimento avanzato, supportato da Magri e Gboho tra le linee.

Le probabili formazioni di Nantes-Tolosa

Ci si attende una partita intensa, con il Nantes obbligato a fare punti davanti ai propri tifosi. Il Tolosa proverà invece a gestire il possesso e sfruttare la maggiore serenità di classifica.

Nantes (4-3-3): Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Leroux, Mwanga, Kwon, Tabibou, Abline, Mohamed, Guirassy. Allenatore: Luis Castro

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Nicolaisen, Cresswell, McKenzie, Methaile, Francis, Casseres Jr., Donnum, Gboho, Magri, Emersonn. Allenatore: Carles Martinez

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