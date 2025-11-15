Domenica 16 novembre alle ore 19, per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A, si sfidano Napoli e Brescia. Il match del PalaBarbuto mette di fronte la decima in classifica contro la capolista.
BASKET IN STREAMING
Napoli-Brescia live: streaming gratis e diretta TV del match di basket Serie A
Dove vedere Napoli-Brescia in diretta TV e streaming gratis—
Napoli-Brescia, ottava giornata di campionato—
Napoli è a caccia dela vittoria, difficile ma non impossibile, che porterebbe il suo record al 50% visto che al momento i campani navigano a metà classifica con 3 succesi e 4 sconfitte. Nell'ultimo turno i partenopei hanno vinto a sorpresa a Trento 93-87 con un Mitrou-Long da 24 punti.
Al PalaBarbuto arriva la capolista Brescia a braccetto assieme alla Virtus Bologna con 12 punti e il miglior attacco del torneo. La Leonessa arriva dal 98-75 casalingo su Trieste con Della Valle top scorer con 25 punti. Negli ultimi 4 scontri diretti fra Napoli e Brescia si sono registrate due vittorie a testa.
I probabili quintetti di partenza di Napoli-Brescia—
Napoli con Mitrou-Long playmaker, Bolton guardia, Simms ala piccola, Flagg ala grande e Caruso centro. Brescia risponde con Ivanovic play, Della Valle guardia, Rivers e Ndour ali con Bilan centro.
NAPOLI - Mitrou-Long, Bolton, Simms, Flagg, Caruso. All. Magro
BRESCIA - Ivanovic play, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. All. Cotelli
