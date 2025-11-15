Segui Napoli-Brescia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri dove e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Redazione Derby Derby Derby 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 19:20)

Domenica 16 novembre alle ore 19, per l'ottava giornata del campionato di basket Serie A, si sfidano Napoli e Brescia. Il match del PalaBarbuto mette di fronte la decima in classifica contro la capolista.

Napoli-Brescia, ottava giornata di campionato — Napoli è a caccia dela vittoria, difficile ma non impossibile, che porterebbe il suo record al 50% visto che al momento i campani navigano a metà classifica con 3 succesi e 4 sconfitte. Nell'ultimo turno i partenopei hanno vinto a sorpresa a Trento 93-87 con un Mitrou-Long da 24 punti.

Al PalaBarbuto arriva la capolista Brescia a braccetto assieme alla Virtus Bologna con 12 punti e il miglior attacco del torneo. La Leonessa arriva dal 98-75 casalingo su Trieste con Della Valle top scorer con 25 punti. Negli ultimi 4 scontri diretti fra Napoli e Brescia si sono registrate due vittorie a testa.

I probabili quintetti di partenza di Napoli-Brescia — Napoli con Mitrou-Long playmaker, Bolton guardia, Simms ala piccola, Flagg ala grande e Caruso centro. Brescia risponde con Ivanovic play, Della Valle guardia, Rivers e Ndour ali con Bilan centro.

NAPOLI - Mitrou-Long, Bolton, Simms, Flagg, Caruso. All. Magro

BRESCIA - Ivanovic play, Della Valle, Rivers, Ndour, Bilan. All. Cotelli

