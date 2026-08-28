Il Diego Armando Maradona riapre le porte per la prima partita casalinga del Napoli nella nuova Serie A. Domenica 30 agosto 2026 alle ore 18:30, si incontrano Napoli-Como, con gli azzurri di Massimiliano Allegri che ricevono il Como di Cesc Fabregas nella seconda giornata di campionato. Il Napoli arriva all'appuntamento dopo il 2-0 conquistato sul campo del Genoa, mentre i lariani hanno cominciato la stagione con l'1-1 di Udine. Sarà anche un confronto tra due allenatori con idee calcistiche profondamente differenti e tra due squadre che hanno ambizioni importanti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La partita potrebbe quindi essere più equilibrata di quanto suggerisca il fattore campo. Il Napoli dovrà evitare di concedere al Como la possibilità di gestire tranquillamente il pallone, mentre i lariani dovranno limitare gli spazi quando gli azzurri aumenteranno il ritmo. Prima del calcio d’inizio puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata: SCOPRI GLI EVENTI LIVE PRESENTI SU GOLDBET, DAI UNO SGUARDO AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI PARTITE SONO DISPONIBILI NEL PALINSESTO.

Napoli-Como, dove seguirla in TV e streaming

si giocheràallo stadio Diego Armando Maradona. In Italia la partita sarà trasmessa. Gli abbonati potranno seguirla attraverso l'applicazione del servizio sulle smart TV compatibili oppure in streaming da computer, smartphone, tablet e dagli altri dispositivi supportati.

GENOVA, ITALIA - 22 AGOSTO: Antonio Vergara segna il gol dello 0-2 durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e SSC Napoli, disputata allo Stadio Luigi Ferraris il 22 agosto 2026 a Genova, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Napoli, Allegri cerca conferme dopo il successo di Genova

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri ha cominciato con tre punti. La trasferta contro il Genoa si è conclusa con un 2-0 che ha permesso agli azzurri di partire immediatamente con il piede giusto. Il risultato è maturato soprattutto nel finale, quando Allegri ha potuto sfruttare la qualità della propria panchina. Gli ingressi di Kevin De Bruyne e Antonio Vergara hanno cambiato l'inerzia dell'incontro: il centrocampista belga ha lasciato il segno con un gol e un assist, mostrando immediatamente quanto possa diventare importante anche quando non viene utilizzato dall'inizio.

Proprio la gestione di De Bruyne rappresenta uno degli aspetti più interessanti di questo avvio di stagione. Allegri sembra intenzionato a procedere gradualmente e anche contro il Como il belga potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina, trasformandosi in una soluzione di enorme qualità da utilizzare nella seconda parte dell'incontro. Le indicazioni della vigilia vanno infatti verso la conferma del centrocampo formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tecnico non sembra intenzionato a modificare nemmeno il reparto offensivo. Rasmus Hojlund dovrebbe guidare nuovamente l'attacco, con Matteo Politano e Alisson Santos sulle corsie. Il debutto davanti al pubblico del Maradona rappresenta però un test diverso rispetto alla trasferta di Genova. Il Napoli dovrà probabilmente assumersi maggiormente la responsabilità di costruire il gioco e trovare gli spazi contro una squadra particolarmente abile nella gestione del pallone.

Como, Fabregas vuole ripartire dalla reazione di Udine

Il Como ha iniziato la propria stagione con un punto. Sul campo dell'Udinese, la formazione di Cesc Fabregas è andata sotto dopo il gol di Hassane Kamara, riuscendo però a reagire nella ripresa con Tasos Douvikas per l'1-1 definitivo. I lariani hanno quindi confermato la capacità di rimanere dentro le partite anche quando il risultato diventa sfavorevole. Una caratteristica importante per una squadra che vuole continuare il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni.

Il precedente campionato ha inoltre dimostrato quanto il Como possa diventare un avversario scomodo proprio per il Napoli. I lariani riuscirono a non perdere nessuno dei tre confronti stagionali contro gli azzurri: due pareggi per 0-0 in Serie A e l'eliminazione del Napoli ai rigori in Coppa Italia dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Fabregas non ha quindi motivi per modificare radicalmente la propria filosofia. Il Como proverà a giocare anche al Maradona, utilizzando il possesso per sottrarsi alla pressione avversaria. Il centro del progetto offensivo rimane Nico Paz, libero di muoversi tra le linee e creare collegamenti con gli attaccanti. Alle sue spalle Fabregas può affidarsi a una coppia tecnicamente affidabile, mentre sulle corsie offensive la velocità di Assane Diao rappresenta una delle principali armi.

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Anastasios Douvikas del Como segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907, disputata allo Stadio Friuli il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il primo grande tema sarà il possesso del pallone e qui la differenza tra Allegri e Fabregas è abissale. Napoli e Como hanno giocatori tecnicamente molto forti nella zona centrale, ma interpretano la costruzione in maniera differente. Il Napoli può alternare fasi di controllo a improvvise accelerazioni, sfruttando gli inserimenti di McTominay e Anguissa. Il Como preferisce invece una costruzione più elaborata, con continui movimenti tra le linee per creare superiorità.

Particolarmente interessante sarà il duello tra Lobotka e Nico Paz. Il centrocampista del Napoli rappresenta il principale riferimento della costruzione azzurra, mentre l'argentino è l'uomo attraverso il quale passa gran parte della creatività offensiva lariana. Attenzione poi alla possibile entrata di De Bruyne nella seconda parte. Se la partita dovesse rimanere bloccata, Allegri avrebbe la possibilità di inserire un giocatore capace di modificare completamente ritmo e qualità della manovra. Il Como dovrà invece prestare particolare attenzione agli inserimenti senza palla di McTominay e alla capacità di Hojlund di occupare l'area e attaccare la profondità.

Napoli-Como: data, orario e canali