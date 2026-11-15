Dove vedere Grecia-Serbia in diretta TV e streaming

Ultima chiamata per la Grecia: dopo il 7-0 subito in Olanda, i greci ospitano la Serbia ultima e ormai condannata alla Lega B.
Il pullman non si muove più: derby al Panathinaikos, delirio fra i tifosi
Una serata per ritrovare fiducia, e magari restare in corsa: la Grecia di Ivan Jovanovic ha un’occasione per rialzarsi subito dopo la sconfitta più pesante del girone, mentre la Serbia di Veljko Paunovic gioca senza alcuna speranza di salvezza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
La classifica racconta due realtà opposte. I greci sono secondi con 8 punti, a pari merito con la Germania, e restano in corsa per i quarti di finale: il destino dipende anche da Berlino, dove si gioca in contemporanea Germania-Olanda. I serbi, invece, sono ultimi a quota zero. Nella storia le due nazionali si sono incrociate appena tre volte e non hanno mai pareggiato: tre partite, due successi greci e uno serbo, con tre gol a testa.
L’andata si chiuse 1-2 in favore degli ellenici, rimontando l’iniziale vantaggio di Zivkovic con le reti di Tzolis e Douvikas.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Grecia-Serbia in diretta TV e streamingGrecia-Serbia, sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 al Panthessaliko Stadium di Volos, impianto costruito per le Olimpiadi di Atene del 2004. In Italia non è prevista una diretta integrale: la partita si segue su Sky Sport Calcio attraverso Diretta Gol Nations League, con i collegamenti in contemporanea con le altre sfide. Per lo streaming si possono usare NOW oppure l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky.
Il momento di forma della Grecia
Il percorso dei greci è stato una sorpresa finché non è arrivato il crollo. Dopo il 2-1 in rimonta a Belgrado e lo 0-1 in casa della Germania, sono arrivati il 2-2 con l’Olanda e lo 0-0 con i tedeschi nel ritorno. Quattro partite da imbattuti, con otto punti e uno sguardo concreto verso i quarti.
Poi la serata di venerdì: 7-0 ad Amsterdam, una sconfitta che ha tolto la vetta alla squadra di Jovanovic e ha fatto pesare un bilancio ora di cinque gol fatti e dieci subiti. Il tecnico dovrà ricostruire in tre giorni l’equilibrio smarrito. L’infermeria non aiuta: Kourbelis ha avuto una distorsione alla caviglia, Michailidis è in dubbio, Pelkas è fuori per un problema al ginocchio.
Il momento di forma della Serbia
Per la squadra di Paunovic il girone è stato un incubo senza eccezioni: cinque partite, cinque sconfitte. Dopo l’1-2 con la Grecia sono arrivati l’1-2 con l’Olanda, lo 0-2 con la Germania, il 2-1 olandese nel ritorno e, venerdì, l’1-3 a Belgrado ancora contro i tedeschi. Il bilancio recita quattro reti segnate e undici subite.
L’ultima serata è costata cara anche in termini disciplinari: le espulsioni di Dragojevic e Zivkovic lasciano la mediana senza due uomini, mentre Lukic e Maksimovic, fermi contro la Germania, tornano disponibili. Lo stesso Paunovic, squalificato in quella gara, ritrova la panchina. La squadra può contare ancora sull’esperienza di Jovic e sulla qualità di Samardzic.
La chiave tattica della partita
La Grecia dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, la Serbia con il 5-3-2. I padroni di casa costruiscono sulle corsie con Masouras e Tzolis, sulla fisicità di Kourbelis e Androutsos in mezzo e sulla coppia d’attacco Ioannidis-Pavlidis. Gli ospiti si chiudono con cinque difensori, Samardzic, Dzodic e Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo, e Tadic e Cvetkovic pronti a ripartire.
Per i greci, il protagonista può essere Pavlidis: il centravanti è il terminale offensivo di una squadra che ha bisogno di gol, e la sua presenza in area può spezzare il blocco serbo. Per i serbi, il nome è Samardzic: l’atalantino è l’unico in grado di creare superiorità tra le linee e di innescare gli attaccanti.
Le probabili formazioni di Grecia-Serbia
Jovanovic dovrebbe confermare l’impianto con Mavropanos e Koulierakis al centro della difesa, e dare fiducia al tandem Ioannidis-Pavlidis. Paunovic, senza Dragojevic e Zivkovic, sceglie un 5-3-2 con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali e Nedeljkovic e Sukacev sugli esterni.
Grecia (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Ioannidis, Pavlidis. Allenatore: Ivan Jovanovic
Serbia (5-3-2): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic; Tadic, Cvetkovic. Allenatore: Veljko Paunovic
Grecia-Serbia: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà lunedì 16 novembre
- Partita: Grecia-Serbia
- Competizione: Nations League
- Data: lunedì 16 novembre
- Orario: 20:45
- Stadio: Panthessaliko Stadium di Volos
- Diretta tv: Sky
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