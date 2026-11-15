Una serata per ritrovare fiducia, e magari restare in corsa: la Grecia di Ivan Jovanovic ha un’occasione per rialzarsi subito dopo la sconfitta più pesante del girone, mentre la Serbia di Veljko Paunovic gioca senza alcuna speranza di salvezza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica racconta due realtà opposte. I greci sono secondi con 8 punti, a pari merito con la Germania, e restano in corsa per i quarti di finale: il destino dipende anche da Berlino, dove si gioca in contemporanea Germania-Olanda. I serbi, invece, sono ultimi a quota zero. Nella storia le due nazionali si sono incrociate appena tre volte e non hanno mai pareggiato: tre partite, due successi greci e uno serbo, con tre gol a testa.

L’andata si chiuse 1-2 in favore degli ellenici, rimontando l’iniziale vantaggio di Zivkovic con le reti di Tzolis e Douvikas.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Grecia-Serbia in diretta TV e streaming

Il momento di forma della Grecia

, sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A di, si giocaal, impianto costruito per le Olimpiadi di Atene del 2004. In Italia non è prevista una diretta integrale: la partita si segue suattraverso, con i collegamenti in contemporanea con le altre sfide. Per lo streaming si possono usareoppure l’app, riservata ai clienti Sky.

Il percorso dei greci è stato una sorpresa finché non è arrivato il crollo. Dopo il 2-1 in rimonta a Belgrado e lo 0-1 in casa della Germania, sono arrivati il 2-2 con l’Olanda e lo 0-0 con i tedeschi nel ritorno. Quattro partite da imbattuti, con otto punti e uno sguardo concreto verso i quarti.

Poi la serata di venerdì: 7-0 ad Amsterdam, una sconfitta che ha tolto la vetta alla squadra di Jovanovic e ha fatto pesare un bilancio ora di cinque gol fatti e dieci subiti. Il tecnico dovrà ricostruire in tre giorni l’equilibrio smarrito. L’infermeria non aiuta: Kourbelis ha avuto una distorsione alla caviglia, Michailidis è in dubbio, Pelkas è fuori per un problema al ginocchio.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 13 NOVEMBRE: Ivan Jovanovic, allenatore della Grecia, assiste alla partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Olanda e Grecia alla Johan Cruijff Arena il 13 novembre 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il momento di forma della Serbia

Per la squadra di Paunovic il girone è stato un incubo senza eccezioni: cinque partite, cinque sconfitte. Dopo l’1-2 con la Grecia sono arrivati l’1-2 con l’Olanda, lo 0-2 con la Germania, il 2-1 olandese nel ritorno e, venerdì, l’1-3 a Belgrado ancora contro i tedeschi. Il bilancio recita quattro reti segnate e undici subite.

L’ultima serata è costata cara anche in termini disciplinari: le espulsioni di Dragojevic e Zivkovic lasciano la mediana senza due uomini, mentre Lukic e Maksimovic, fermi contro la Germania, tornano disponibili. Lo stesso Paunovic, squalificato in quella gara, ritrova la panchina. La squadra può contare ancora sull’esperienza di Jovic e sulla qualità di Samardzic.

La chiave tattica della partita

La Grecia dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, la Serbia con il 5-3-2. I padroni di casa costruiscono sulle corsie con Masouras e Tzolis, sulla fisicità di Kourbelis e Androutsos in mezzo e sulla coppia d’attacco Ioannidis-Pavlidis. Gli ospiti si chiudono con cinque difensori, Samardzic, Dzodic e Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo, e Tadic e Cvetkovic pronti a ripartire.

Per i greci, il protagonista può essere Pavlidis: il centravanti è il terminale offensivo di una squadra che ha bisogno di gol, e la sua presenza in area può spezzare il blocco serbo. Per i serbi, il nome è Samardzic: l’atalantino è l’unico in grado di creare superiorità tra le linee e di innescare gli attaccanti.

Le probabili formazioni di Grecia-Serbia

Jovanovic dovrebbe confermare l’impianto con Mavropanos e Koulierakis al centro della difesa, e dare fiducia al tandem Ioannidis-Pavlidis. Paunovic, senza Dragojevic e Zivkovic, sceglie un 5-3-2 con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali e Nedeljkovic e Sukacev sugli esterni.

Grecia (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Ioannidis, Pavlidis. Allenatore: Ivan Jovanovic

Serbia (5-3-2): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic; Tadic, Cvetkovic. Allenatore: Veljko Paunovic

Grecia-Serbia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Grecia-Serbia

: Grecia-Serbia Competizione : Nations League

: Nations League Data : lunedì 16 novembre

: lunedì 16 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Panthessaliko Stadium di Volos

: Panthessaliko Stadium di Volos Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà lunedì 16 novembre