La sfida di tennis tra Emilio Nava e Hamish Stewart è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 13:10. Un incontro interessante tra due giocatori che proveranno a conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Nava arriva a questo appuntamento con la voglia di confermare i progressi mostrati negli ultimi mesi. Lo statunitense è un giocatore dotato di grande intensità da fondo campo e di un tennis aggressivo che può rivelarsi efficace anche sulle superfici rapide.

Lo Stewart, invece, proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore familiarità con le condizioni di gioco britanniche. Il tennista di casa cercherà di giocare con coraggio e aggressività per mettere in difficoltà l’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Nava proverà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare la sua aggressività da fondo campo per indirizzare il match.

Stewart cercherà invece di sfruttare il sostegno del pubblico e le condizioni favorevoli per provare a conquistare una vittoria di prestigio.

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