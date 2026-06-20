La sfida di tennis tra Emma Navarro e Viktorija Golubic è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatrici esperte, pronte a dare il massimo per conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Navarro arriva a questo appuntamento con grande fiducia grazie alla continuità mostrata nelle ultime settimane. L’americana si è confermata una delle giocatrici più solide del circuito, capace di adattarsi bene alle superfici rapide e di mantenere un livello elevato nei momenti importanti.

La Golubic, invece, è una tennista molto esperta e dotata di grande sensibilità tecnica. La svizzera proverà a sfruttare le sue variazioni e la capacità di cambiare ritmo per mettere in difficoltà l’avversaria e continuare il proprio percorso nelle qualificazioni.

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Il momento delle due tenniste

Navarro proverà a imporre il proprio ritmo e la propria solidità da fondo campo per avvicinarsi al passaggio del turno.

Golubic cercherà invece di sfruttare esperienza e varietà di colpi, provando a spezzare il ritmo dell’americana e indirizzare la partita sui propri binari.

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