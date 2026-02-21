Non perdere Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 22:02)

Domani alle 21:30 c'è una sfida da non perdere nella Eastern Conference. Domenica sera scenderanno in campo i Milwaukee Bucks, senza Giannis Antetokounmpo, ed i Toronto Raptors. Match tra due squadre con obiettivi diversi, ma accomunate dalla voglia di vincere. Leggi l'articolo e scopri come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere Milwaukee Bucks-Toronto Raptors in streaming gratis

Dove vedere Milwaukee Bucks-Toronto Raptors in diretta TV e streaming gratis — Milwaukee Bucks-Toronto Raptors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — La franchigia del Wisconsin sta provando in tutti i modi ad arrivare alla post-season. Obiettivo che qualora non dovesse arrivare, sarebbe sintomatico di un grande fallimento in casa Bucks. Anche senza Giannis, l Bucks sono riusciti a vincere le ultime tre partite di fila, ed infatti si presentano in gran forma al match contro i canadesi. Dal canto loro i Raptors godono di una posizione in classifica decisamente migliore: un quinto posto tra le mani e sei vittorie nelle ultime dieci sfide, sono il bigliettino da visita della squadra favorita per la gara di domenica.

I probabili quintetti di Milwaukee Bucks-Toronto Raptors — Solito quintetto per i Bucks, che hanno giocato al meglio delle loro possibilità le ultime tre sfide. Quintetto solido in difesa e dinamico e frizzante sotto canestro, invece, per la franchigia canadese.

MilwaukeeBucks: A. Coffey, K. Kuzma, M. Turner, A. Green, R. Rollins

Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett