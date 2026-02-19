Non perdere Chicago Bulls-Toronto Raptors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 02:02)

Bulls-Raptors è in programma venerdì 20 febbraio alle 02:00 italiane, in una sfida importante per gli equilibri della Eastern Conference, soprattutto in ottica play-in e playoff.

Hai tre possibilità per vedere Chicago Bulls-Toronto Raptors in streaming gratis

Dove vedere Chicago Bulls-Toronto Raptors in diretta TV e streaming gratis — Chicago Bulls-Toronto Raptors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Chicago Bulls-Toronto Raptors sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Chicago sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria stagione. L’undicesimo posto è frutto di sei sconfitte consecutive e di un pesante 9-1 negativo nelle ultime 10 partite. Con un record di 24 vittorie e 31 sconfitte, i Bulls hanno perso terreno nella corsa play-in e stanno pagando soprattutto le difficoltà difensive, con troppi punti concessi agli avversari nei momenti chiave. Serve un’immediata inversione di rotta per non compromettere definitivamente le speranze postseason.

Toronto, invece, occupa il quinto posto e arriva alla sfida con maggiore fiducia. I Raptors hanno conquistato 6 vittorie nelle ultime 10 partite e, nonostante l’ultimo stop, mantengono un rendimento complessivamente positivo. La squadra canadese ha mostrato solidità e continuità, restando non troppo distante da formazioni come Cavaliers e Knicks nelle posizioni alte della Conference. Il momento è decisamente più favorevole rispetto a quello dei Bulls.

I probabili quintetti di Chicago Bulls-Toronto Raptors — I Chicago Bulls proveranno a migliorare il loro trend di risultati, probabilmente schierando forze fresche dalla panchina. Raptors, invece, convinti delle loro idee e delle loro gerarchie, scenderanno sul parquet con le loro sicurezze.

Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton

Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett