Non perdere Cleveland Cavaliers-New York Knicks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 01:32)

Il 25 febbraio 2026 alle 01:30 si sfidano i Cleveland Cavaliers ed i New York Knicks. Il big match di Eastern Conference arriva in un momento cruciale della stagione, soprattutto alla luce dei leggeri divari tra le squadre nella parte alta della classifica. Scopri come vedere gratuitamente la partita e continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Cleveland Cavaliers-New York Knicks in streaming gratis

Dove vedere Cleveland Cavaliers-New York Knicks in diretta TV e streaming gratis — Cleveland Cavaliers-New York Knicks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cleveland Cavaliers-New York Knicks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Big match di Eastern Conference tra due squadre in salute e che stanno gradualmente aumentando ritmo ed intensità. In vista dei playoff, infatti, le prestazioni di Cavaliers e Knicks sono sempre più convincenti. Cleveland si presenta alla sfida della notte con ben otto vittorie strappate nelle ultime dieci gare, mentre New York è al terzo posto ed il biglietto da visita recita due vittorie nelle due due gare: arrivate contro Chicago Bulls e Houston Rockets, dando grande prova di forza. Con 19 punti segnati contro la franchigia dell'Illinois, Brunson si prepara a dominare un altro match.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-New York Knicks — I Cleveland Cavaliers con James Harden hanno cambiato passo e si preparano ad una prestazione di livello contro i Knicks. New York dal canto suo punterà su un quintetto rodato ed un gioco propositivo e dinamico, che ha portato alla vittoria della NBA Cup.

Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden

New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.