Non perdere Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 01:02)

Si gioca venerdì 20 febbraio alle 01:00 italiane la sfida tra Cavaliers e Nets, confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi e ambizioni molto diverse nella Eastern Conference. Leggi l'articolo per scoprire come seguire la partita.

Hai tre possibilità per vedere Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets in streaming gratis

Dove vedere Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis — Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Cavaliers stanno vivendo uno dei migliori periodi della loro stagione. Con 9 vittorie nelle ultime 10 partite e una striscia aperta di cinque successi consecutivi, Cleveland è attualmente la squadra più in forma della Eastern Conference. Il quarto posto a Est è il risultato di una crescita costante, con un attacco sempre più produttivo e una difesa capace di fare la differenza nei finali punto a punto. La squadra ha trovato equilibrio nelle rotazioni e grande continuità nelle prestazioni dei suoi uomini chiave.

Situazione opposta per Brooklyn, tredicesima in classifica e distante dalla zona playoff. I Nets hanno perso 7 delle ultime 10 partite, mostrando difficoltà soprattutto nella gestione dei possessi decisivi. L’ultima sconfitta contro gli Indiana Pacers (110-115) ha confermato una certa fragilità difensiva. Serve una svolta immediata per evitare che la stagione prenda una piega definitiva.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets — Cleveland Cavaliers con il quintetto che sta disputando una grande Eastern Conference. Nets, invece, con uno starter five che potrebbe essere diverso rispetto all'ultimo sceso in campo, per provare a mischiare le carte.

Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden

Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin