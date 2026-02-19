Dove vedere Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Si gioca venerdì 20 febbraio alle 01:00 italiane la sfida tra Cavaliers e Nets, confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi e ambizioni molto diverse nella Eastern Conference. Leggi l'articolo per scoprire come seguire la partita.
Il momento delle due squadre—
I Cavaliers stanno vivendo uno dei migliori periodi della loro stagione. Con 9 vittorie nelle ultime 10 partite e una striscia aperta di cinque successi consecutivi, Cleveland è attualmente la squadra più in forma della Eastern Conference. Il quarto posto a Est è il risultato di una crescita costante, con un attacco sempre più produttivo e una difesa capace di fare la differenza nei finali punto a punto. La squadra ha trovato equilibrio nelle rotazioni e grande continuità nelle prestazioni dei suoi uomini chiave.
Situazione opposta per Brooklyn, tredicesima in classifica e distante dalla zona playoff. I Nets hanno perso 7 delle ultime 10 partite, mostrando difficoltà soprattutto nella gestione dei possessi decisivi. L’ultima sconfitta contro gli Indiana Pacers (110-115) ha confermato una certa fragilità difensiva. Serve una svolta immediata per evitare che la stagione prenda una piega definitiva.
I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets—
Cleveland Cavaliers con il quintetto che sta disputando una grande Eastern Conference. Nets, invece, con uno starter five che potrebbe essere diverso rispetto all'ultimo sceso in campo, per provare a mischiare le carte.
Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden
Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
