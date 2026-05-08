Domani, 9 maggio, alle 21.00 scendono sul parquet Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, in occasione della Gara-3 della semifinale di Eastern Conference. Al momento è in vantaggio Detroit, che potrebbe allungare definitivamente sul 3-0 lasciando i Cavaliers al proprio destino. Con la paura dello sweep dietro l'angolo. Scopri come seguire la partita in diretta tv e streaming live gratuitamente continuando a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS SU BET365

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons

hanno dominato la regular season, senza mai staccarsi dal primo posto in classifica nella Eastern Conference. Nonostante molti in America scrivevano che avrebbero avuto difficoltà per l'inesperienza nel momento clou della stagione, ihanno risposto alla grande e si trovano sul 2-0 contro una squadra molto più esperta ai playoff.è stata vinta 111-101 con un parziale di +10, stessa cosa accaduta insempre in casa dei Pistons. Gara-3, invece, si giocherà domani alle 21:00 in casa dei Cleveland Cavaliers, che proveranno tra le mura amiche a rimettere la serie in discussione. A fare la voce grossa nell'ultima partita è stato Cade Cunningham, decisivo da inizio stagione fino ad oggi e con lui anche Tobias Harris, anche lui volto imprescindibile di questa squadra.

Detroit Pistons: Tobias Harris, Ausar Thompson, Jalen Duren, Cade Cunningham, Duncan Robinson.

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