Lo streaming gratis della gara Clippers-Thunder: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 09:56)

La sfida NBA tra Clippers e Thunder si gioca nella notte tra mercoledì 8 aprile e giovedì 9 aprile alle ore 04:00. Un confronto di altissimo livello nella Western Conference, con Oklahoma City protagonista di una stagione straordinaria e Los Angeles a caccia di conferme in ottica playoff. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Los Angeles Clippers arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e ottenere una vittoria pesante contro una delle squadre più in forma della lega. La formazione californiana punta su esperienza, talento individuale e capacità di gestire i ritmi della partita. In attacco, i Clippers cercano soluzioni ragionate, alternando gioco perimetrale e presenza nel pitturato, mentre in difesa dovranno alzare l’intensità per contenere un attacco molto dinamico.

Gli Oklahoma City Thunder, invece, sono una delle rivelazioni della stagione e stanno dimostrando grande continuità di rendimento. La squadra si distingue per velocità, organizzazione e capacità di attaccare con efficacia sia in transizione che a difesa schierata. Oklahoma City cercherà di imporre il proprio ritmo e sfruttare la freschezza atletica per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Dove vedere Clippers-Thunder in diretta TV e in streaming LIVE — La partita tra Clippers e Thunder sarà disponibile in streaming per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme abilitate. Per accedere alla diretta è sufficiente creare un account, mantenere il conto attivo oppure aver effettuato una giocata recente. In questo modo sarà possibile seguire il match comodamente da qualsiasi dispositivo, con statistiche aggiornate in tempo reale.

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Cercare Clippers-Thunder nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Clippers vogliono consolidare la propria posizione e arrivare nella miglior condizione possibile alla post-season. La chiave sarà la continuità nell’arco dei 48 minuti, evitando blackout che potrebbero risultare fatali contro un avversario così organizzato.

I Thunder, dal canto loro, cercano un’altra vittoria di prestigio per confermare il loro status ai vertici della conference. Una prestazione convincente in trasferta sarebbe l’ennesimo segnale della maturità raggiunta da questo gruppo.