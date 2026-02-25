derbyderbyderby streaming NBA, Grizzlies-Warriors: diretta tv e streaming live del match

NBA, Grizzlies-Warriors: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Giovedì alle 01:30 italiane scende in campo la Western Conference. Una delle sfide più affascinanti della costa pacifica è quella che mette di fronte i Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors. Sarà una sfida chiave in vista dell'accesso ai playoff: per scoprire come vedere la partita, continua a leggere quest'articolo.

Dove vedere Memphis Grizzlies-Golden State Warriors in diretta TV e streaming gratis

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Memphis Grizzlies-Golden State Warriors sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    Con due sconfitte di fila, i Memphis Grizzlies non si presentano nel migliore dei modi a questa sfida. In stagione hanno racimolato 21 vittorie ma nelle ultime dieci partite i risultati ottenuti sono stati scarsi: soltanto tre vittorie con ben sette sconfitte incassate, che hanno portato la franchigia a scivolare lontano dalla zona playoff. Discorso diverso per i Golden State Warriors, che a questa sfida ci arrivano da favoriti grazie anche alla convincente vittoria ai danni dei Denver Nuggets, vinta 128-117. Anche senza Steph Curry e Jimmy Butler, la squadra della Baia dimostra grande solidità in difesa e imprevedibilità sotto canestro.

    I probabili quintetti di Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 

    Le due franchigie si presentano al match senza le loro stelle. Ma nonostante questo, stanno provando a strappare quante più vittorie possibili per non perdere di vista l'obiettivo playoff.

    Memphis Grizzlies: G.G. Jackson, J. Wells, O. M. Prosper, C. Spencer, S. Pippen 

    Golden State Warriors: M. Moody, G. Santos, A. Horford, P. Spencer, D. A. Melton 

