Dove vedere Atlanta Hakws-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Atlanta Hakws-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

Atlanta ha un record di 27-30 e nelle ultime 10 ha fatto 5-5. Nell’ultimo turno ha battuto i Philadelphia 76ers 107-117 grazie alle ottime prestazioni di Zaccharie Risacher e Jalen Johnson, sempre più centrali nel progetto tecnico. Brooklyn è tredicesima, con 15 vittorie stagionali e 7 sconfitte nelle ultime 10. I Nets arrivano dalla sconfitta contro i Cavaliers, subendo la superiorità di Harden e Mitchell. La squadra però è salita dall’ultimo posto e ora cerca continuità.