Dove vedere Atlanta Hakws-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Domenica 22 febbraio va in scena Hawks-Nets alle 21:30, sfida interessante tra due squadre che cercano riscatto nella Eastern Conference. Non perdere la sfida di NBA: continua a leggere l'articolo per scoprire come vedere la partita.
Atlanta Hakws-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Atlanta ha un record di 27-30 e nelle ultime 10 ha fatto 5-5. Nell’ultimo turno ha battuto i Philadelphia 76ers 107-117 grazie alle ottime prestazioni di Zaccharie Risacher e Jalen Johnson, sempre più centrali nel progetto tecnico. Brooklyn è tredicesima, con 15 vittorie stagionali e 7 sconfitte nelle ultime 10. I Nets arrivano dalla sconfitta contro i Cavaliers, subendo la superiorità di Harden e Mitchell. La squadra però è salita dall’ultimo posto e ora cerca continuità.
I probabili quintetti di Atlanta Hakws-Brooklyn Nets—
I padroni di casa, forti di un Risacher in un ottimo momento di forma, si presentano come favoriti alla sfida contro i Nets, ancora in cerca di una vera e propria quadra. Di seguito vi proponiamo i probabili quintetti delle due squadre in occasione della sfida di domenica.
Atlanta Hawks: Z. Risacher, J. Johnson, O. Okongwu, D. Daniels, N. Alexander-Walker
Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
