NBA, Hawks-Nets: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Atlanta Hakws-Brooklyn Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Domenica 22 febbraio va in scena Hawks-Nets alle 21:30, sfida interessante tra due squadre che cercano riscatto nella Eastern Conference. Non perdere la sfida di NBA: continua a leggere l'articolo per scoprire come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere Atlanta Hakws-Brooklyn Nets in streaming gratis

Dove vedere Atlanta Hakws-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

Atlanta Hakws-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Atlanta Hakws-Brooklyn Nets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Atlanta ha un record di 27-30 e nelle ultime 10 ha fatto 5-5. Nell’ultimo turno ha battuto i Philadelphia 76ers 107-117 grazie alle ottime prestazioni di Zaccharie Risacher e Jalen Johnson, sempre più centrali nel progetto tecnico. Brooklyn è tredicesima, con 15 vittorie stagionali e 7 sconfitte nelle ultime 10. I Nets arrivano dalla sconfitta contro i Cavaliers, subendo la superiorità di Harden e Mitchell. La squadra però è salita dall’ultimo posto e ora cerca continuità.

    I probabili quintetti di Atlanta Hakws-Brooklyn Nets

    I padroni di casa, forti di un Risacher in un ottimo momento di forma, si presentano come favoriti alla sfida contro i Nets, ancora in cerca di una vera e propria quadra. Di seguito vi proponiamo i probabili quintetti delle due squadre in occasione della sfida di domenica.

    Atlanta Hawks: Z. Risacher, J. Johnson, O. Okongwu, D. Daniels, N. Alexander-Walker 

    Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin 

