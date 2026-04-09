Tra le franchigie più forti e attrezzate non solo ad Est, ma di tutta la NBA, venerdì 10 aprile si sfidano New York Knicks e Boston Celtics alla Mecca del basket, il Madison Square Garden. L'orario della palla a due è fissato alle 01:30 di notte italiana, in cui ci sarà un intenso faccia a faccia tra due delle squadre favorite per vincere il titolo della Eastern Conference. Per non perderti nemmeno un minuto di New York Knicks-Boston Celtics sarà sufficiente registrarsi su BET365
Lo streaming live
NBA, Knicks-Celtics: diretta tv e streaming live del match
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Knicks e Celtics sono rispettivamente terzi e secondi ad est ed hanno già la testa ai playoff, in cui puntano ad arrivare fino in fondo. Entrambe le franchigie si presentano con una convincente striscia di risultati utili: la squadra di Mazzulla ha vinto 8 delle ultime 10 gare, mentre i Knicks 7, con tre vittorie di fila ai danni di Grizzlies, Bulls e Hawks, nonostante una partita sofferta e vinta punto a punto.
Nonostante i Knicks siano arrivati in finale di conference lo scorso anno, perdendo soltanto contro gli Indiana Pacers, sono i Boston Celtics la squadra da battere. Il ritorno di Tatum ha nutrito di nuova linfa i Celtics, che adesso possono contare nuovamente sul tandem composto da lui e Jaylen Brown, che ha portato in alto la bandiera della franchigia durante la sua lunga assenza. In difesa, c'è sempre Derrick White: un veterano della difesa che garantisce solidità. Con questo roster, i Celtics sono senz'altro i favoriti della sfida ma anche la squadra con più chance di vincere la Eastern Conference.
I probabili quintetti di New York Knicks-Boston Celtics—
New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.
Boston Celtics: S. Hauser, J. Tatum, N. Queta, J. Brown, D. White
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