Non perdere New York Knicks-Detroit Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 01:32)

Big match della Eastern Conference tra Knicks e Pistons, in programma venerdì 20 febbraio alle 01:30 italiane. Una sfida di altissimo livello tra due delle squadre più in forma del momento.

Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Detroit Pistons in streaming gratis

Dove vedere New York Knicks-Detroit Pistons in diretta TV e streaming gratis — New York Knicks-Detroit Pistons sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca New York Knicks-Detroit Pistons sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Detroit guida la Eastern Conference e attraversa un periodo estremamente positivo. I Pistons hanno vinto 8 delle ultime 10 partite e arrivano con tre successi consecutivi, dimostrando solidità e grande fiducia nei propri mezzi. La squadra ha trovato continuità sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva, riuscendo spesso a controllare il ritmo della gara.

I Knicks, terzi ma con lo stesso numero di vittorie dei Boston Celtics, stanno vivendo un momento altrettanto brillante. Anche New York ha conquistato 8 vittorie nelle ultime 10 partite, accelerando in vista dei playoff. Pur non avendo una lunga striscia aperta, la squadra ha mostrato grande compattezza e capacità di vincere partite equilibrate, segnale di maturità.

I probabili quintetti di New York Knicks-Detroit Pistons — Big match in Eastern Conference. Le due squadre si giocano i vertici della classifica e quindi siamo pronti a vedere il loro starter-five migliore.

New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.