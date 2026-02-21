derbyderbyderby streaming NBA, Knicks-Rockets: diretta tv e streaming live del match

Non perdere New York Knicks-Houston Rockets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Grande sfida NBA in programma domenica notte alle 2:30 italiane. Knicks-Rockets è un big match tra due squadre ambiziose, protagoniste nelle rispettive Conference. Non perdere la sfida di NBA: continua a leggere l'articolo per scoprire come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Houston Rockets in streaming gratis

Dove vedere New York Knicks-Houston Rockets in diretta TV e streaming gratis

—  

New York Knicks-Houston Rockets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca New York Knicks-Houston Rockets sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    New York è terza a Est con un record di 35-21 e sta vivendo una stagione di altissimo livello, impreziosita anche dalla vittoria della NBA Cup contro gli Spurs. I Knicks sono tra i candidati al titolo e puntano a superare Boston Celtics e Detroit Pistons in classifica. Jalen Brunson è in grande forma, reduce da una prestazione da 33 punti contro Detroit.

    Houston è terza a Ovest con un record di 34-20 e arriva con un buon 6-4 nelle ultime 10. I Rockets stanno dimostrando solidità e ambizione, con Kevin Durant protagonista nell’ultima vittoria grazie ai suoi 35 punti. Si preannuncia una sfida equilibrata e di altissimo livello.

    I probabili quintetti di New York Knicks-Houston Rockets

    —  

    Un big match del genere, in un momento così delicato della stagione, può significare soltanto una cosa: domenica vedremmo il meglio di ciò che Knicks e Rockets hanno da offrire. Sia per confermare la propria posizione in classifica, ma anche per misurare le propria forza e le proprie ambizioni con dirette rivali.

    New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.

    Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson. 

