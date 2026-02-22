derbyderbyderby streaming NBA, Lakers-Celtics: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Los Angeles Lakers-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Tra la domenica ed il lunedì, la NBA serve uno dei match più affascinanti del campionato e della sua intera storia. Los Angeles Lakers-Boston Celtics è infatti un grande classico della massima lega americana: ha deciso stagioni, finali, e tra le due franchigie sono passati i più grandi della storia. Per non perdere la partita, che si terrà a mezzanotte, leggi questo articolo e scopri come vederla gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Los Angeles Lakers-Boston Celtics  in streaming gratis

Dove vedere Los Angeles Lakers-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

Los Angeles Lakers-Boston Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Los Angeles Lakers-Boston Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Con due vittorie di fila, i Boston Celtics si presentano in un buono stato di forma al match contro i Lakers. La franchigia sta provando a scalzare i Detroit Pistons e il trend di risultati è decisamente convincente; la regular season, tra l'altro, ha ancora diverse partite da disputare. I Los Angeles Lakers, quinti nella Western Conference, si presentano con un biglietto da visita altrettanto convincente: due vittorie di fila, di cui l'ultima contro i Los Angeles Clippers, ed un quinto posto ben saldo in classifica. Contro i Clippers ci ha pensato Luka Doncic con 38 punti a condurre la squadra alla vittoria: continua ad aumentare anche l'alchimia con LeBron James.

    I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Boston Celtics

    Parata di stelle in California. I gialloviola scendono in campo con il binomio più esplosivo della Lega, mentre i Boston Celtics saranno guidati ancora da Jaylen Brown, volto della franchigia in assenza di Tatum ai box per infortunio.

    Los Angeles Lakers: M. Smart, L. James, D. Ayton, L. Doncic, A. Reaves.

    Boston Celtics: J. Brown, S. Hauser, N. Queta, D. White, B. Scheierman.

