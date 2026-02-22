Dove vedere Los Angeles Lakers-Boston Celtics in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Los Angeles Lakers-Boston Celtics: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 00:02)

Tra la domenica ed il lunedì, la NBA serve uno dei match più affascinanti del campionato e della sua intera storia. Los Angeles Lakers-Boston Celtics è infatti un grande classico della massima lega americana: ha deciso stagioni, finali, e tra le due franchigie sono passati i più grandi della storia. Per non perdere la partita, che si terrà a mezzanotte, leggi questo articolo e scopri come vederla gratuitamente.

Il momento delle due squadre — Con due vittorie di fila, i Boston Celtics si presentano in un buono stato di forma al match contro i Lakers. La franchigia sta provando a scalzare i Detroit Pistons e il trend di risultati è decisamente convincente; la regular season, tra l'altro, ha ancora diverse partite da disputare. I Los Angeles Lakers, quinti nella Western Conference, si presentano con un biglietto da visita altrettanto convincente: due vittorie di fila, di cui l'ultima contro i Los Angeles Clippers, ed un quinto posto ben saldo in classifica. Contro i Clippers ci ha pensato Luka Doncic con 38 punti a condurre la squadra alla vittoria: continua ad aumentare anche l'alchimia con LeBron James.

I probabili quintetti di Los Angeles Lakers-Boston Celtics — Parata di stelle in California. I gialloviola scendono in campo con il binomio più esplosivo della Lega, mentre i Boston Celtics saranno guidati ancora da Jaylen Brown, volto della franchigia in assenza di Tatum ai box per infortunio.

Los Angeles Lakers: M. Smart, L. James, D. Ayton, L. Doncic, A. Reaves.

Boston Celtics: J. Brown, S. Hauser, N. Queta, D. White, B. Scheierman.