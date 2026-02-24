Una delle sfide più delicate del prossimo turno di NBA è quella tra Brooklyn Nets e Dallas Mavericks. In quel di Brooklyn la partita inizierà alle 01:30 italiane di mercoledì 25 febbraio. Per scoprire come vedere la partita gratuitamente, continua a leggere l’articolo.
Lo streaming live
NBA, Nets-Mavericks: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Brooklyn Nets-Dallas Mavericks in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Brooklyn Nets-Dallas Mavericks sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Brooklyn Nets-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis—
Brooklyn Nets-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Brooklyn Nets vantano uno dei peggiori trend della Eastern Conference. Si presentano alla sfida contro i Dallas Mavs al penultimo posto e con ben quattro sconfitte di fila, ben sette nelle ultime dieci giocate. Dal canto suo, la franchigia texana non gode di una classifica più positiva: contro gli Indiana Pacers, ultimi a Est, hanno interrotto una striscia negativa di ben dieci sconfitte. Risultati, questi, che hanno portato i Mavericks al dodicesimo posto. Con sole 20 vittorie in stagione, la stagione dei Mavericks è fin qui deludente, e difficilmente riuscirà a raggiungere i playoff.
I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Dallas Mavericks—
I Nets scendono in campo con il quintetto base visto nelle ultime sfide, mentre i Mavericks daranno continuità allo starter-five che ha interrotto la striscia negativa.
Brooklyn Nets: N. Porter Jr, N. Clowney, D. Sharpe, T. Mann, E. Demin
Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA