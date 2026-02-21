derbyderbyderby streaming NBA, Pacers-Mavs: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Indiana Pacers-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sfida delicatissima tra Indiana Pacers e Dallas Mavericks. Il match andrà in scena domenica 22 febbraio alle 23:00 italiane. Entrambe le squadre occupano le zone più basse delle rispettive Conference, il che rende il match tra i più avvincenti del prossimo turno di NBA. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Indiana Pacers-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

 Indiana Pacers-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Indiana Pacers-Dallas Mavericks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Gli Indiana Pacers si presentano a questo match all'ultimo posto in classifica della Eastern Conference. Con sole 15 vittorie e 42 sconfitte, i vice campioni dell'anno scorso non sono riusciti a dare continuità ai loro ottimi risultati, anche per via degli infortuni. I Mavericks invece sono ancora in lotta per strappare un pass per la post-season, nonostante abbiano un trend di risultato davvero disastroso: hanno perso le ultime dieci partite in NBA, scivolando così in dodicesima posizione.

    I probabili quintetti di Indiana Pacers-Dallas Mavericks

    Due squadre in difficoltà con evidente bisogno di invertire la rotta. Di seguito vi proponiamo il possibile quintetto iniziale delle due franchigie, ma non è da escludere qualche cambio da parte dei coach per mischiare le carte in cerca del jolly vincente.

    Indiana Pacers: J. Walker, K. Brown, J. Huff, K. Jones, B. Sheppard 

    Dallas Mavericks: C. Martin, C. Flagg, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie. 

