Dove vedere Indiana Pacers-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

Sfida delicatissima tra Indiana Pacers e Dallas Mavericks. Il match andrà in scena domenica 22 febbraio alle 23:00 italiane. Entrambe le squadre occupano le zone più basse delle rispettive Conference, il che rende il match tra i più avvincenti del prossimo turno di NBA. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.
NBA, Pacers-Mavs: diretta tv e streaming live del match
Indiana Pacers-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Gli Indiana Pacers si presentano a questo match all'ultimo posto in classifica della Eastern Conference. Con sole 15 vittorie e 42 sconfitte, i vice campioni dell'anno scorso non sono riusciti a dare continuità ai loro ottimi risultati, anche per via degli infortuni. I Mavericks invece sono ancora in lotta per strappare un pass per la post-season, nonostante abbiano un trend di risultato davvero disastroso: hanno perso le ultime dieci partite in NBA, scivolando così in dodicesima posizione.
I probabili quintetti di Indiana Pacers-Dallas Mavericks—
Due squadre in difficoltà con evidente bisogno di invertire la rotta. Di seguito vi proponiamo il possibile quintetto iniziale delle due franchigie, ma non è da escludere qualche cambio da parte dei coach per mischiare le carte in cerca del jolly vincente.
Indiana Pacers: J. Walker, K. Brown, J. Huff, K. Jones, B. Sheppard
Dallas Mavericks: C. Martin, C. Flagg, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie.
