Non perdere Detroit Pistons-San Antonio Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 01:02)

Martedì 24 febbraio alle 01:00 di notte italiane, andrà in scena uno dei big match più sentiti della NBA. A sfidarsi a Detroit saranno i sorprendenti Pistons contro i San Antonio Spurs, che stanno ruggendo nella Western Conference. Per non perdere nemmeno un minuto della sfida, continua a leggere questo articolo e scopri come seguire il match.

Hai tre possibilità per vedere Detroit Pistons-San Antonio Spurs in streaming gratis

Dove vedere Detroit Pistons-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis — Detroit Pistons-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Detroit Pistons-San Antonio Spurs sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Nessuno riesce ad agganciare i Detroit Pistons in cima alla classifica di Eastern Conference. La franchigia ha più vittorie di tutti, ben 42, ed un margine di sei che difficilmente sarà colmato. Il biglietto da visita dei Pistons è degno delle migliore squadre della NBA: 42 vittorie in stagione, 5 di fila, e ben otto nelle ultime dieci. L'ultima sfida è stata vinta contro i Chicago Bulls per il netto risultato di 110-126.

I San Antonio Spurs si sono già misurati ad una intensità diversa rispetto a quella della regular season, con la NBA Cup. Nella competizione sono arrivati in finale ed hanno affrontato i New York Knicks, perdendo. Dimostrando, però, grande forza e qualità: la stessa che ha portato la franchigia texana a questo momento della stagione con quaranta vittorie, otto di fila ed un gioco dinamico, propositivo e difficile da neutralizzare.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-San Antonio Spurs — Parata di stelle a Detroit. Tra la notte di lunedì e martedì assisteremo ad uno dei match più intensi della stagione, ad un ritmo che sarà sostenuto e ben diverso da quello che solitamente si avverte nella regular season.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.