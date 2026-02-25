Non perdere Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 01:32)

Big match in NBA. Giovedì notte alle 01:30 scenderanno in campo Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder, il meglio che le due Conference hanno da offrire. Infatti, le due franchigie occupano il vertice della classifica rispettivamente nella costa atlantica e pacifica. Scopri come vedere la partita gratuitamente.

Hai tre possibilità per vedere Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder in streaming gratis

Dove vedere Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis — Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Detroit Pistons si presentano a questo match con 42 vittorie in stagione, sono la seconda franchigia per successi quest’anno. Seppur hanno perso l’ultima partita, hanno vinto ben otto sfide nelle ultime dieci gare. La sconfitta contro i San Antonio Spurs pesa, ma restano le ottime prestazioni di Jalen Duren e Cade Cunningham.

Gli Oklahoma City Thunder si presentano molto probabilmente come favoriti a questa sfida, nonostante dall’altro lato ci sia la capolista della Eastern Conference. I campioni in carica della NBA hanno un bigliettino da visita che recita due vittorie di fila e 44 successi in stagione, nessuna franchigia ha fatto meglio.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder — Le due squadre migliori di Eastern e Western Conference si presentano alla sfida con i quintetti con cui, entrambe, molto probabilmente si preparano ad affrontare la seconda metà di stagione. Quella decisiva, quella in cui aumenta l'intensità ed il peso del pallone: i playoff.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander