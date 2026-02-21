Sfida di Western Conference in programma domenica alle 2:00 italiane. Spurs-Kings è un testacoda che promette spettacolo e grande attenzione mediatica. Per scoprire come seguire la sfida di NBA, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Spurs-Kings: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere San Antonio Spurs-Sacramento Kings in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match San Antonio Spurs-Sacramento Kings sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere San Antonio Spurs-Sacramento Kings in diretta TV e streaming gratis—
San Antonio Spurs-Sacramento Kings sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
San Antonio è seconda a Ovest e arriva con 7 vittorie consecutive, provando a insidiare la vetta occupata dagli Oklahoma City Thunder. Il record stagionale è tra i migliori della Conference e la squadra si affida al talento di Victor Wembanyama, sempre più protagonista e volto del futuro della lega.
Situazione opposta per Sacramento, che vive un momento drammatico: 15 sconfitte consecutive e solo 12 vittorie su 57 partite stagionali, peggior record della NBA. I Kings faticano in entrambe le metà campo e arrivano nettamente sfavoriti.
I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Sacramento Kings—
I San Antonio Spurs si presentano come i grandi favoriti per questo match di Western Conference. Con un quintetto rodato, dinamico e di qualità la franchigia texana è tra le squadre più forti della Lega. Kings invece in forte difficoltà: potremmo, infatti, vedere dei significativi cambiamenti nello starter five.
San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.
Sacramento Kings: P. Achiuwa, K. Murray, M. Reynaud, D. DeRozan, R. Westbrook
© RIPRODUZIONE RISERVATA