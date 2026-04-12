Non perdere Spurs-Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 02:32)

I San Antonio Spurs e i Denver Nuggets sparano le ultime cartucce nella Western Conference. Lunedì alle 02:30 italiana le due franchigie si sfidano nuovamente dopo il confronto di sabato 4 aprile, in cui a vincere sono stati i Nuggets. Lunedì notte si giocherà invece in Texas, e si potrà assistere ad una vera e propria parata di stelle tra due delle squadre più forti dell'intera Lega. Per scoprire come non perdere la partita, continua a leggere l'articolo. Per non perderti nemmeno un minuto di Spurs-Nuggets sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Spurs-Nuggets in diretta TV e streaming gratis — Spurs-Nuggets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su BET365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Spurs-Nuggets sui palinsesti BET365

Il momento delle due squadre — I San Antonio Spurs hanno voglia di rivincita dopo la sconfitta di sabato 4 aprile, in cui non sono bastati i tempi regolamentari per decretare il vincitore. Ciò rende anche evidente il grande equilibrio che c'è tra le due franchigie, che rappresentano ad oggi tra il meglio che la NBA può offrire grazie anche a due volti della Lega del presente e del futuro: Victor Wembanyama e Nikola Jokic. Nell'ultima gara il francese ha messo a referto ben 34 punti impreziositi da 18 rimbalzi e tirando 2-6 da tre. Una grande prestazione che però non è bastata per vincere, dato che Jokic ha servito una prestazione da 40 punti e da percentuali al tiro migliori del supporting cast.

La stagione per entrambe le franchigie si è rivelata molto positiva, centrando in pieno l'obiettivo stagionale dei playoff ma adesso inizierà il clou della stagione. Spurs e Nuggets partono con l'obiettivo di vincere quantomeno le finali di Conference, ma sarà difficile affrontare i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, che hanno giganteggiato nella regular season non scendendo mai dal primo posto in classifica, nonostante per un momento sembrava che gli Spurs potessero detronizzarli.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Denver Nuggets — San Antonio Spurs: J. Champagnie, D. Vassell, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox

Denver Nuggets: C. Johnson, A. Gordon, N. Jokic, J. Murray, C. Braun