Le finali di Western Conference quest'anno sembrano essere pronte ad entrare nei libri di storia. I San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder stanno dando spettacolo. Dopo che Gara-3 è stata vinta dai campioni NBA in carica, in Texas ci si prepara per Gara-4 sul risultato di 2-1 in favore dei Thunder. La sfida terrà lunedì 25 maggio alle 02:00. Per scoprire come fare per seguire la partita e non perdere neanche un minuto del big match, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Thunder-Spurs

avevano iniziato la serie nel migliore dei modi, vincendo 122-115 in casa degli Oklahoma City Thunder. Da quel momento, però, i campioni NBA in carica hanno preso le misure alla franchigia texana e hanno vinto sia Gara-2, 122-113, chedi questa notte con il risultato di 123-108. È stato l'ennesimo match che ha vinto come protagonista, autore di 26 punti a cui vanno sommati i 14 di Chet. I due volti di Okc hanno messo insieme 40 punti confermando così un grande momento di forma. Gli Spurs hanno giocato bene, pagando sopratutto la poca esperienza in questo momento della stagione.ha siglato 26 punti, Devin Vassell 20 e De'Aaron Fox si è esibito in una solita totalizzante prestazione. Questo, però, non è bastato. In Texas gli Spurs sono chiamati a vincere per non perdere di vista il pass per le

San Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle.

Oklahoma City Thunder: Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander.

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