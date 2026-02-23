Dove vedere Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers in diretta TV e streaming gratis

Big match tra Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers. Nella notte tra domenica e lunedì, precisamente alle 01:00 italiane, le due franchigie si sfideranno in una partita chiave in ottica playoff. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
I Timberwolves sono i grandi favoriti di questa sfida, sia per le qualità del quintetto di base sia perché godono di una classifica nonché di un momento di forma più positivo. La franchigia del Minnesota infatti è al sesto posto ni Western Conference ed ha un biglietto da visita che recita tre vittorie consecutive, di cui l'ultima contro i Dallas Mavericks.
I Philadelphia 76 invece hanno rimediato ben quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate, con un trend di 5-5 nelle ultime dieci. Nonostante questo, tengono saldo il loro sesto posto in classifica, anche se i Miami Heat spingono per guadagnarsi un posizionamento migliore in ottica post-season.
I probabili quintetti di Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers—
I T'Wolves si presentano favoriti a questa sfida, forti anche di un A. Edwards in straordinario momento di forma, dopo ben quaranta punti dritti nel cuore dei Dallas Mavericks, caduti in Minnesota sotto il punteggio di 122-111.
Minnesota Timberwolves: J. McDaniels, J. Randle, A. Edwards, R. Gobert, D. DiVincenzo
Philadelphia 76ers: K. Oubre, D. Barlow, A. Bona, T. Maxey, V.J. Edgecombe
