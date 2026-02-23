Non perdere Washington Wizards-Charlotte Hornets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Domani a mezzanotte ci sarà una delle sfide più delicate della Eastern Conference. A Washington si sfideranno gli Wizards e gli Charlotte Hornets. I primi occupano i posti più bassi della classifica, mentre gli ospiti sono riusciti a invertire il trend stagionale, rilanciandosi nella corsa verso la post-season. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Washington Wizards-Charlotte Hornets in streaming gratis

Dove vedere Washington Wizards-Charlotte Hornets in diretta TV e streaming gratis — Washington Wizards-Charlotte Hornets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre — Gli Washington Wizards hanno raggiunto il terzultimo posto della Eastern Conference, grazie anche alle due vittorie di fila strappate nelle ultime due gare. Le trade sono riuscite ad invertire l'andamento della squadra e quando recupereranno tutti dagli infortuni, gli Wizards potrebbero avere le carte in regola per puntare ad una stagione da post-season, cosa che non accade dalla stagione 2020/2021.

Si presentano bene anche gli Charlotte Hornets a questa sfida: il loro biglietto da visita recita un decimo posto, a poche vittorie di distanza dagli Orlando Magic all'ottavo gradino della classifica. Nelle ultime due gare sono arrivate due sconfitte, ma sembrano essere soltanto degli inciampi nel percorso fin qui buono degli Hornets.

I probabili quintetti di Washington Wizards-Charlotte Hornets — Entrambe le squadre scenderanno in campo, molto probabilmente, con i quintetti di partenza delle ultime apparizioni. Gli Hornets si affidano al dinamismo di Lamelo Ball, grande protagonista della stagione e alle geometrie di Knueppel. Wizards invece, forti dell'esperienza di Vucevic, proveranno ad impostare la partita sul piano fisico.

Washigton Wizards: B. Coulibaly, J. Champagnie, T. Vucevic, T. Johnson, B. Carrington.

Charlotte Hornets: K. Knueppel, S. James, R. Kalkbrenner, L. Ball, B. Miller.