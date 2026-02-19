Dove vedere Washington Wizards-Indiana Pacers in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Washington Wizards-Indiana Pacers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 01:32)

Tra le sfide della parte bassa della Eastern Conference spicca Wizards-Pacers, in programma venerdì 20 febbraio alle 01:00 italiane. Un confronto tra due squadre che occupano gli ultimi gradini della classifica a Est e che cercano punti per chiudere al meglio la stagione.

Il momento delle due squadre — Washington è ultima nella Conference e continua a vivere una stagione complicata, nonostante i movimenti effettuati sul mercato. Gli Wizards hanno perso 6 delle ultime 10 partite e arrivano alla sfida con tre sconfitte consecutive, segnale di una squadra che fatica soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei possessi decisivi. La continuità è mancata per gran parte dell’anno e la classifica ne è la diretta conseguenza.

Indiana, penultima, si presenta invece con un momento leggermente più incoraggiante. I Pacers hanno vinto le ultime due partite e hanno un bilancio di 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10, dimostrando una maggiore stabilità rispetto agli avversari. Pur restando nelle zone basse, la squadra sembra aver trovato un minimo di equilibrio, elemento che potrebbe fare la differenza in una sfida così delicata.

I probabili quintetti di Washington Wizards-Indiana Pacers — Due franchigie che hanno attraversato difficoltà e crisi di risultati in questa stagione, che al testa a testa scenderanno in campo molto probabilmente con l'ultimo quintetto sceso in campo.

Washington Wizards: K. George, B. Coulibaly, J. Watkins, B. Carrington, T. Johnson.

Indiana Pacers: J. Walker, K. Brown, J. Huff, K. Jones, B. Sheppard