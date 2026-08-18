Il NEC Nijmegen ospita il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League, con le due squadre a un solo doppio confronto dalla fase campionato della competizione. La sfida è in programma mercoledì 19 agosto alle ore 20:00al Goffertstadion di Nijmegen. Per gli olandesi si tratta di un appuntamento storico, mentre i norvegesi hanno già una maggiore esperienza a livello europeo e vogliono conquistare nuovamente l'accesso alla principale competizione continentale.

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Dove vedere NEC-Bodo Glimt in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del NEC

La sfida di Champions League, che si terrà mercoledì 19 agosto alle ore 21:00 italiane, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Il NEC Nijmegen si presenta al playoff dopo aver superato l'Olympiacos nel turno precedente. Dopo il pareggio senza reti dell'andata in Grecia, gli olandesi hanno conquistato il passaggio del turno imponendosi al ritorno. La qualificazione è arrivata ai supplementari, dopo che il gol di Kaj Sierhuis nel finale dei tempi regolamentari era stato annullato per fuorigioco: a decidere la sfida è stata poi la rete di Emre Mor.

La squadra di Dick Schreuder ha inoltre iniziato positivamente il proprio percorso in campionato dopo la sconfitta all'esordio contro il Telstar. Nell'ultima uscita il NEC ha infatti superato il Willem II per 4-1, mostrando una buona risposta sul piano offensivo.

Il momento del Bodo Glimt

Il Bodo/Glimt arriva alla sfida con un bagaglio europeo decisamente più ricco. Il club norvegese disputa infatti la propria quinta partecipazione alla Champions League e nelle ultime stagioni ha acquisito una notevole esperienza internazionale, arrivando anche agli ottavi di finale nella scorsa edizione dopo aver eliminato avversarie di grande prestigio.

La squadra di Kjetil Knutsen ha dovuto faticare anche nel turno precedente, riuscendo a eliminare l'Union Saint-Gilloisesoltanto ai supplementari. Dopo un confronto ricco di gol, il Bodo/Glimt ha trovato la rete decisiva con Andreas Helmersen nel finale dell'extra-time, completando così il passaggio del turno.

Anche in patria il momento è particolarmente positivo. I norvegesi hanno inanellato una lunga serie di vittorie dopo la pausa estiva e arrivano a Nijmegen con grande fiducia. Proprio Helmersen è diventato un riferimento importante dell'attacco dopo la partenza di Kasper Hogh, mentre Patrick Berg resta il principale punto di riferimento del centrocampo.

Le probabili formazioni di NEC-Bodo Glimt

Il NEC Nijmegen dovrebbe presentarsi con una linea difensiva a tre e affidarsi all'esperienza di Tjaronn Chery e Dusan Tadic sulla trequarti, alle spalle di Bryan Linssen. Tra gli indisponibili figurano Koki Ogawa, Sami Ouaissa, Philippe Sandler e Perr Schuurs, tutti alle prese con problemi fisici.

Il Bodo Glimt dovrebbe invece schierarsi con il consueto assetto a quattro in difesa. Helmersen sarà il principale riferimento offensivo, supportato da elementi come Ole Blomberg e Jens Petter Hauge. A centrocampo dovrebbe esserci il capitano Patrick Berg, mentre Hakon Evjen è indisponibile per un problema al ginocchio.

NEC Nijmegen: Crettaz; Storm, Nuytinck, Fonville; Pereira, Monteiro, Nejasmic, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il confronto del Goffertstadion mette di fronte una squadra alla prima vera esperienza nella fase più avanzata della Champions League e un Bodo Glimt ormai abituato a giocare su palcoscenici europei importanti. Il NEC proverà a sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo generato dalla storica qualificazione ai playoff, mentre i norvegesi possono contare su una maggiore esperienza internazionale. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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