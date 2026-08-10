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La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte NEC Nijmegen-Olympiakos, in programma martedì 11 agosto alle ore 19:30. Il doppio confronto riparte dallo 0-0 maturato nella sfida d'andata, un risultato che lascia completamente aperta la corsa alla qualificazione.
Dopo novanta minuti senza reti, entrambe le squadre sanno che il ritorno sarà decisivo per conquistare l'accesso al turno successivo. Il NEC proverà a sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi, mentre l'Olympiakos farà valere la propria esperienza internazionale per cercare un risultato positivo in trasferta.
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Il NEC vuole sfruttare il fattore campoIl NEC Nijmegen arriva alla gara di ritorno con la consapevolezza di potersi giocare la qualificazione davanti al proprio pubblico. Dopo aver mantenuto inviolata la porta nella sfida d'andata, la formazione olandese proverà a essere più incisiva in fase offensiva per conquistare un successo che avrebbe grande valore.
La spinta dei tifosi potrebbe rappresentare un fattore determinante in una partita destinata a essere molto equilibrata.
L'Olympiakos punta sull'esperienza europeaL'Olympiakos affronta questa trasferta con l'obiettivo di far valere la propria esperienza nelle competizioni internazionali. La formazione greca ha dimostrato solidità difensiva nel primo confronto e cercherà di sfruttare ogni occasione per colpire lontano da casa.
Servirà una prestazione attenta e di personalità per riuscire a superare un avversario che si è dimostrato organizzato e competitivo.
Il momento della sfidaLa sfida tra NEC Nijmegen e Olympiakos è una delle più equilibrate del terzo turno preliminare di Champions League. Lo 0-0 dell'andata lascia infatti ogni scenario aperto e aumenta la pressione su entrambe le squadre.
Il NEC proverà a sfruttare il fattore campo per compiere un'impresa storica, mentre l'Olympiakos cercherà di mettere a frutto la propria esperienza per conquistare la qualificazione.
Le probabili formazioni di NEC Nijmegen-OlympiakosLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.
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