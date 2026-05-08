La MLS propone una sfida interessante nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: New England Revolution-Philadelphia Union, in programma alle ore 01:30. Un match che mette di fronte due squadre ambiziose, pronte a darsi battaglia per conquistare punti importanti nella corsa ai playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo, puntando su intensità e organizzazione. La squadra americana ha dimostrato di poter essere pericolosa soprattutto nelle transizioni veloci.

Il Philadelphia Union, invece, arriva con un’identità di gioco ben definita e grande solidità, caratteristiche che lo rendono una delle squadre più competitive della MLS. Gli ospiti punteranno su aggressività e ritmo per mettere in difficoltà gli avversari.

Le probabili formazioni di New England Revolution-Philadelphia Union

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita aperta e intensa, con entrambe le squadre pronte a giocarsi le proprie carte. In una sfida di questo tipo, la gestione dei momenti e la qualità negli ultimi metri saranno decisive.

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