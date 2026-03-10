Newcastle-Barcellona, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

La squadra di casa che milita in Premier League, questa sera, ospita una delle favorite alla vittoria finale della massima competizione europea

Jacopo del Monaco 10 marzo - 09:09

Questa sera torna la Champions League e tra i match che andranno in scena figura anche quello tra il Newcastle ed il Barcellona e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. L'incontro avrà inizio questa sera alle ore 21:00 e si disputerà in Inghilterra, presso il St. James' Park. Tra l'altro, i due club si sono già affrontati in Champions: prima giornata della league phase, 1-2 per il Barça con doppietta di Marcus Rashford.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Newcastle-Barcellona, dove vedere la sfida — La squadra inglese ospiterà una delle favorite alla vittoria finale del titolo di Campione d'Europa, ma in notti come queste sa come sfruttare il fattore campo. I Blaugrana, invece, proveranno a conquistare la vittoria per poi avere un importante vantaggio la settimana prossima al Camp Nou. L'incontro di questa sera che metterà di fronte Newcastle e Barcellona si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Fai click sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club all'incontro — Il Newcastle allenato da Eddie Howe ha ottenuto la qualificazione a questa fase della Champions League grazie alla doppia vittoria nel Play-off contro gli azeri del Qarabag: 1-6 in trasferta e 3-2 al St. James' Park. Dodicesimi in Premier League avendo totalizzato 39 punti, oltre ai match del massima torneo europeo i Magpies hanno giocato in due competizioni nazionali: campionato, due sconfitte contro Manchester City (2-1) ed Everton (2-3) e vittoria per 2-1 contro il Manchester United; FA Cup, eliminazione agli ottavi di finale a causa della sconfitta contro i già menzionati Citizens (1-3).

Il Barcellona guidato dal tedesco Hansi Flick, dal canto suo, si è qualificato agli ottavi della massima competizione europea avendo terminato la league phase al sesto posto. Attualmente primi nella Liga con 67 punti totalizzati, negli ultimi cinque impegni stagionali i Blaugrana hanno giocato in due tornei nazionali: campionato, sconfitta in casa del Girona (2-1) e poi tre vittorie contro Levante (3-0), Villarreal (4-1) ed Athletic Bilbao (0-1); Copa del Rey, vittoria per 3-0 contro l'Atlético Madrid nella semifinale di ritorno ma eliminazione a causa della sconfitta per 4-0 all'andata.

Probabili formazioni — I padroni di casa dovranno fare a mano degli infortunati Bruno Guimarães, Schär, Krafth e Miley. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizione Christensen, de Jong, Koundé e Balde per infortunio, mentre sono in dubbio Bernal e Gavi.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe

BARCELLONA (4-3-3): Joan García; Eric García, Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo; F. López, Bernal, Pedri; L. Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.